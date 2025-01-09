Brezilya'da Küçük Uçak Düşmesi: 1 Ölü, 5 Yaralı

Brezilya'da Küçük Uçak Kazası Üzüntü Yarattı

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletine bağlı Ubatuba kentinde, Cruzeiro sahiline düşen bir küçük uçak, trajik bir kaza ile sonuçlandı. Olayda, uçağın pilotu hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Ubatuba Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, ikisi çocuk dört yolcu bulunan uçağın düşmesi, yerel halk arasında büyük bir endişeye yol açtı. Uçaktaki yolcuların yanı sıra, kazanın yaşandığı esnada sahilde bulunan bir kadın da yaralandı.

Yaralılar derhal hastaneye sevk edildi ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak yetkililerin soruşturma başlattığı öğrenildi.

Uçak Kazasında Şok ve Taziye Mesajları

Ubatuba halkı, yaşanan büyük üzüntüyü paylaşarak kazada hayatını kaybeden pilota başsağlığı diledi. Yerel yönetim, kazanın nedenlerinin araştırılacağını ve mağdurlar için gereken desteğin sağlanacağını açıkladı.