Brezilya'da Okullarda Cep Telefonu Kullanımına Yasak Geliyor

Brezilya'da Okul Telefon Yasakları Yolda

Brezilya'da Kongre'den geçen düzenleme, ilk ve orta dereceli okullarda cep telefonu kullanımını yasaklayacak. Bu karar, çocukların ve gençlerin sağlığı ile öğrenme süreçlerine olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak alındı.

Düzenlemenin Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva tarafından onaylanması durumunda, okullarda cep telefonu kullanımı tamamen yasaklanacak. Eğitim Bakanı Camilo Santana, mobil cihazların sınırlanmasının doğru bir adım olduğunu belirtti.

Önemli Veriler ve Araştırmalar

Brezilya'da yapılan bağımsız bir araştırmaya göre, 10-13 yaş arası çocukların yarısından fazlasının cep telefonu var. 14-17 yaş arasındaki gençlerde ise bu oran yüzde 87,6’ya ulaşıyor. Bu veriler, gençlerin cep telefonlarıyla olan güçlü bağını ortaya koyuyor.

Brezilya Hükümeti'nin İnternet Yönlendirme Komitesi'nin istatistiklerine göre, ülkedeki okulların neredeyse üçte ikisi mobil cihazların kullanımını kısıtlarken, sadece yüzde 28'i telefon kullanımını tamamen yasakladı. Ekim ayında gerçekleştirilen Locomotiva Enstitüsü ve QuestionPro anketine göre, Brezilyalı ebeveynlerin yüzde 82'si okullarda cep telefonu yasağını destekliyor.

Brezilya, bu yasak ile eğitim süreçlerini yeniden şekillendirmeyi ve gençlerin dijital bağımlılıklarını azaltmayı hedefliyor.