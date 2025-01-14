Brezilya'da Okullarda Cep Telefonu Yasağı Resmi Onay Aldı

Brezilya Devlet Başkanı Lula, okullarda cep telefonu kullanımını yasaklayan yasayı onayladı. Yasa, 20 Aralık 2024'te yürürlüğe girecek.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 05:35
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 05:35
Brezilya'da Okullarda Cep Telefonu Yasağı Resmi Onay Aldı

Brezilya'da Okullarda Cep Telefonu Yasağının Onaylanması

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Kongre'de onaylanan yasayı ile ilk ve orta dereceli okullarda cep telefonu kullanımını yasakladı. Bu yeni uygulama, öğrenci sağlığı ve öğrenim kalitesi üzerindeki olumsuz etkileri göz ardı etmemek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yasa Kapsamında Neler Olacak?

Yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, cep telefonları hem ders saatleri hem de teneffüslerde yasaklanacak. Lula da Silva, konuya ilişkin olarak, yasanın “kesinlikle gerekli” olduğunu ve diğer ülkelerde de benzer uygulamaların hayata geçirildiğini belirtti.

Ayrıca, Lula da Silva, göreve başladığı günden bu yana düzenledikleri toplantılarda bakanları ve diğer yetkilileri telefon kullanmamaları konusunda uyarmış ve cep telefonlarının dikkat dağınıklığına yol açtığını vurgulamıştır. Yeni düzenlemeye göre cep telefonları yalnızca pedagojik amaçlarla ve öğretmenlerin gözetimi altında kullanılabilecek.

Ebeveynlerin Destek Oranı Yüksek

Locomotiva Enstitüsü ve QuestionPro'nun Ekim 2024'te gerçekleştirdiği ankete göre, Brezilyalı ebeveynlerin yüzde 82'si okullarda cep telefonu yasağını desteklemektedir. 20 Aralık 2024 tarihinde Kongre'de yapılan oylama sonucu ilk ve orta dereceli okullarda cep telefonu kullanımının yasaklanmasına yönelik düzenlemenin kabul edilmesi, bu konudaki toplumsal hassasiyeti bir kez daha gözler önüne sermektedir.

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