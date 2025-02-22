Brezilya'da Otobüs ve Kamyon Çarpışması: 12 Öğrenci Hayatını Kaybetti

Brezilya'da Feci Kaza: 12 Öğrenci Hayatını Kaybetti

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde meydana gelen bir trafik kazasında, otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 12 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Kazada 19 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Detayları

Ulusal basında yer alan habere göre, Sao Paulo'dan hareket eden otobüs, Waldir Canevari otoyolu'nda kamyonla çarpıştı. Kazanın ardından yaralılar hızla hastaneye sevk edilirken, kazaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Öğrencilerin Yaşamı Kaydedildi

Sao Paulo Valisi Tarcisio de Freitas, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Korkunç kazada 12 üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim." ifadelerini kullanarak yaşanan trajediyi dile getirdi.

Franca Üniversitesi'nden Başsağlığı

Kazanın ardından Franca Üniversitesi, öğrencilerin anısını yaşatmak amacıyla 3 günlük yas ilan etti. Bu acı olay, toplumu derin bir üzüntüye sokarken, kazanın sonuçları ve sorumlularının tespiti için çalışmalar sürmektedir.