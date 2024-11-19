Brezilya'da Suikast Planı: 4 Asker ve 1 Polis Tutuklandı

Brezilya'da Suikast Girişimi

Brezilya'da polis, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yı öldürüp hükümeti devirmeyi planladıkları iddiasıyla 4 asker ve 1 polisi tutukladı. Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, özel kuvvetlerde eğitim görmüş bu 5 kişinin darbe planladığına dair bilgi verdi.

Darbe Planı Detayları

Yargıç Moraes, bu kişilerin "seçilmiş hükümetin göreve başlamasını engellemeyi, demokrasinin özgürce uygulanmasının önüne geçmeyi ve Brezilya yargısının otoritesini zayıflatmayı amaçladıklarını" ifade etti. Söz konusu şüphelilerin, Lula da Silva'nın yanı sıra Devlet Başkan Yardımcısı Geraldo Alckmin ve Yüksek Mahkeme Yargıcı De Moraes'i de öldürmeyi planladıkları belirtildi.

Güvenlik Operasyonu

Güvenlik kaynaklarına göre, G20 Liderler Zirvesi için güvenlik misyonunda görev alan şüpheliler, Rio de Janeiro kentinde yakalandı. Federal Polis, bu kişilerin 15 Aralık 2022'de "Yeşil ve Sarı Hançer" adını verdikleri bir plan hazırladıklarını ve hedeflerinin ilk etapta Alckmin'i öldürmek olduğunu açıkladı.

Son Dönem Olaylarına Bakış

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tura yapılan seçimde, sol görüşlü Devlet Başkanı Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’yu koltuğundan etmişti. Seçim sonuçlarının ardından Bolsonaro destekçileri ülkede çeşitli eylemler gerçekleştirerek, 8 Ocak'ta Ulusal Kongre binasını basmıştı.

Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına da etkisiz bir şekilde müdahalede bulunan güvenlik güçleri, Lula da Silva'nın 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlaması sonrası ülkede gerginlik devam etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.