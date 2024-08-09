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Brezilya'da Uçak Kazası: 58 Yolcu ve 4 Mürettebat Hayatını Kaybetti

Sao Paulo yakınlarında bir yerleşim alanına düşen uçakta 58 yolcu ve 4 mürettebat maalesef yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 21:09
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 21:09
Brezilya'da Uçak Kazası: 58 Yolcu ve 4 Mürettebat Hayatını Kaybetti

Brezilya'da Uçak Kazası Yaşandı

Brezilya'nın Sao Paulo kenti etrafında meydana gelen korkunç bir uçak kazasında, 58 yolcu ile 4 kişilik mürettebat görevdeydi. Uçak, acil bir iniş sırasında yerleşim alanına düştü.

Kaza Detayları

Olay, yerel saatle 14:30 civarında gerçekleşti. Kazanın ardından kurtarma ekipleri hemen bölgeye intikal etti, ancak yapılan incelemeler sonucunda uçaktaki tüm yolcu ve mürettebatın hayatını kaybettiği belirlendi. Uçak Kazasının Sebebi Araştırılıyor

Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için detaylı bir araştırma başlattı. Olay, Brezilya sivil havacılık otoriteleri tarafından da dikkate alındı ve kapsamlı bir inceleme gerçekleştiriliyor.

Bu üzücü kaza, Brezilya'nın ulaşım güvenliği konusunda yeniden değerlendirmelere yol açacak gibi görünüyor.

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