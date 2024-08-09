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Brezilya'da Uçak Kazası: 62 Kişi Hayatını Kaybetti

Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan bir uçak yerleşim yerine düştü, kurtulan yok.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 23:03
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 23:03
Brezilya'da Uçak Kazası: 62 Kişi Hayatını Kaybetti

Brezilya'da Trajik Uçak Düşmesi

Brezilya, Sao Paulo yakınlarında korkunç bir uçak kazasıyla sarsıldı. Voepass Hava Yolları'na ait ATR-72 modeli uçak, Cascavel'den Guarolhus'a sefer yapmak üzere yola çıktı. Ancak, uçak Vinhedo kentinde bir yerleşim alanına düştü.

Kaza Detayları ve Kurtulanlar

Uçak, toplamda 58 yolcu ve 4 kişilik mürettebatla birlikte yerleşim alanına çakıldı. Üzücü bir şekilde, Brezilya basınında çıkan haberlere göre, uçakta kurtulan kimse bulunmadığı bildirildi.

Devlet Başkanı'nın Açıklaması

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, deprem gibi bir etki yaratan bu trajik olayda yaşamını yitirenlere dair resmi bir açıklama yaptı. Başkan Lula, "Uçaktaki tüm yolcular hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum," şeklinde ifade etti.

Görgü Tanıkları ve İtfaiye Ekipleri

Sosyal medya üzerinden paylaşılan videolar, uçağın düşüş anını ve alevler içindeki görüntülerini gösterdi. Kaza yerine itfaiye ekiplerinin hızlı bir şekilde müdahale ettiği görülüyor.

Hava Kuvvetleri Destek İçin Harekete Geçti

Yetkililer, Brezilya Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir destek ekibinin olay yerine gönderildiğini duyurdu. Voepass Hava Yolları, uçakta toplamda 62 kişinin bulunduğunu onayladı.

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