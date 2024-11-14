Brezilya'da Yüksek Mahkeme Yakınında İki Patlama: 1 Ölü

Brezilya'da Olayın Detayları Ortaya Çıktı

Brezilya'nın başkenti Brasília'da, Federal Yüksek Mahkemesi (STF) yakınında duyulan iki patlama sesi, ülkenin gündemine oturdu. Ajans Brasil'in aktardığı bilgilere göre, patlamalar sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olay esnasında, Yüksek Mahkeme'de bulunanlar hızlı bir şekilde güvenlik amaçlı tahliye edildi.

Olay Yeri Güvenlik Çemberine Alındı

Patlamaların ardından bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Federal Bölge Sivil Polisi, olayla ilgili olarak soruşturma başlattığını duyurdu. Patlamaların meydana geldiği alan, Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto ve Ulusal Kongre'nin bulunduğu yerleşimle çevrili olduğundan, yaya ve araç trafiğine tamamen kapatıldı.

İntihar Saldırısı Olarak Değerlendiriliyor

Yetkililerin yaptığı açıklamalar, başkentteki Yüksek Adalet Mahkemesi önünde gerçekleşen patlamanın bir intihar saldırısı olduğunu ortaya koydu. Yapılan ilk incelemelerde, birinci bombanın bir heykelin içine yerleştirildiği ve patlayıcının infilak etmesiyle failin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. İkinci patlama ise park halindeki bir araçta gerçekleşti ve iki bombanın bağlantısı hâlâ inceleniyor.

Başkan Lula'nın Durumu

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın sözcüsü Jose Chrispiniano, Lula'nın bu olay sırasında sarayda olmadığını kamuoyuna duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.