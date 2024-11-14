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Brezilya'da Yüksek Mahkeme Yakınında Patlama: 1 Ölü

Brezilya'daki Yüksek Mahkeme yakınında meydana gelen patlamalarda 1 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik önlemleri artırıldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 03:49
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 03:49
Brezilya'da Yüksek Mahkeme Yakınında Patlama: 1 Ölü

Brezilya'da Yüksek Mahkeme Yakınında Patlama Sesleri

Brezilya'nın başkenti Brasília'da, Federal Yüksek Mahkemesi (STF) yakınlarında meydana gelen olayda, iki patlama sesi duyuldu. Bu üzücü olay sonucunda, bir kişi hayatını kaybetti.

Ajans Brasil'in aktardığına göre, patlamalar nedeniyle Yüksek Mahkeme binasındaki tüm çalışanlar güvenlik amaçlı olarak tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Federal Bölge Sivil Polisi, patlamalarla ilgili olarak bir soruşturma başlattıklarını duyurdu. Patlama seslerinin duyulduğu lokasyonların çevresinde, Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto ve Ulusal Kongre gibi önemli binaların bulunduğu alan, yaya ve araç trafiğine tamamen kapatıldı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın sözcüsü Jose Chrispiniano, Lula'nın olay anında sarayda olmadığını açıkladı.

Olayın detayları ve olası nedenleri üzerinde durulmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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