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Brezilya'da Zincirleme Trafik Kazası: 30 Kişi Hayatını Kaybetti

Brezilya'da meydana gelen zincirleme kazada 30 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı. Olay, lastiği patlayan otobüsün kazasıyla başladı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 21:33
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 21:33
Brezilya'da Zincirleme Trafik Kazası: 30 Kişi Hayatını Kaybetti

Brezilya'da 30 Kişinin Hayatını Kaybettiği Zincirleme Kaza

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletine bağlı Teofilo Otoni kasabasında meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti. Bölge itfaiyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, kaza BR-116 otoyolu üzerinde gerçekleşti.

Kazanın ardından yapılan açıklamada, 30 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin ise yaralandığı bilgisi verildi. Yerel basında çıkan haberlere göre, zincirleme kaza, lastiği patlayan bir yolcu otobüsünün önündeki kamyona çarpması sonucu gerçekleşti.

Kazanın etkisiyle otobüs alev aldı ve ölenlerin çoğunun yanarak hayatını kaybettiği belirtildi. Olaya ilişkin Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşım ile kazada yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

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