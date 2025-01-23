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Brezilya'daki Orman Yangınları: 2024'te İtalya'nın Yüzölçümünden Daha Büyük Alan Yandı

2024'te Brezilya'da meydana gelen orman yangınları, İtalya'nın yüzölçümünden daha büyük bir alanın alevlere teslim olmasına yol açtı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 14:00
Brezilya'daki Orman Yangınları: 2024'te İtalya'nın Yüzölçümünden Daha Büyük Alan Yandı

Brezilya'da 2024 Orman Yangınları Korkutuyor

Brezilya'da yayımlanan yeni bir rapor, 2024'teki orman yangınlarının, İtalya'nın yüz ölçümünden daha büyük bir alanı küle döndürdüğünü ortaya koydu. The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, doğal çevre gözlemleri yapan MapBiomas, ülkede gerçekleşen yangınlar hakkında çarpıcı veriler sundu.

Tarihin En Kurak Yılı

Raporda, Brezilya'nın 2024'te tarihinin en kurak yılını yaşadığı ve bu yıl içerisinde, bir önceki seneye göre yangınların %79 oranında daha fazla alanı etkilediği belirtildi. Geçen yıl toplamda 30,8 milyon hektar alanın yandığı kaydedildi ve bu miktar, İtalya’nın yüzey alanına denk düştüğü vurgulandı.

Kuraklık ve El Nino Etkisi

Yangınların bu kadar büyük bir alana yayılmasında, 2023-2024 dönemi El Nino hava olayının yol açtığı kuraklık ve düşük nem oranlarının etkili olduğu ifade edildi.

Amazonda Ciddi Hasar

Brezilya'daki toplam yangın alanının %58'inin Amazon ormanlarıAmazon Çevre Araştırma Enstitüsü (IPAM) Bilim Direktörü ve MapBiomas Koordinatörü Ane Alencar ile uzman Felipe Martenexen’in görüşlerine de yer verildi.

Uzman Görüşleri ve Uyarılar

Alencar, “2024 yılı, Brezilya’daki yangınlar açısından endişe verici bir dönem. Yangınlar, daha önce etkilenmemiş ormanlık alanları da tehdit altına aldı” dedi. Ayrıca, Martenexen, Amazon’daki yangınların rekor seviyelere ulaşmasının, yağışların ortalamanın altında kalması ve çevresel koşulların kötüleşmesiyle ilintili olduğunu belirtti. Yangınların meydana geldiği ormanların, yeni afetlere karşı daha savunmasız hale geldiğine dikkat çeken Martenexen, “Yangının doğal bir şekilde ortaya çıkmadığını, beşeri unsurların da etkili olduğunu vurgulamak gerekir” ifadelerini kullandı.

İtalya'nın toplam yüz ölçümünün yaklaşık 302 bin kilometrekare (30,2 milyon hektar) olduğu biliniyor.

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