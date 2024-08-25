Brezilya'daki Orman Yangınları Hayat Snına Mal Oldu

Brezilya'da Orman Yangınları Felakete Yol Açtı

Brezilya'nın güneyindeki Sao Paulo eyaletinde meydana gelen orman yangınları, trajik sonuçlar doğurdu. Yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 2 olarak kaydedilirken, 36 kentte yüksek alarm durumu ilan edildi.

Yangının Sebepleri ve Alınan Önlemler

Yerel basındaki haberlere göre, Sao Paulo Valisi Tarcisio de Freitas, yerel ve federal yetkililerin yangını kontrol altına alma çabalarını artırarak durumu kritik şekilde değerlendirdiklerini açıkladı. 11 milyonu aşkın nüfusa sahip bu bölgedeki yangınlar, özellikle Urupes kentinde bir sanayi tesisinde çalışan iki işçinin yangınla mücadele ederken hayatını kaybetmesiyle tırmandı.

Vali Freitas, yangınların ilerlemesini kontrol altına almak için eyalet genelinde toplamda 7 bin 300 hükümet çalışanı ve gönüllünün görevlendirildiğini bildirdi. Sıcak hava dalgaları ve kuraklık, yangınların büyümesinde etkili olurken, rüzgarın da alevleri artırabileceği uyarısında bulunuldu.

Kırsal Alanlardaki Etkiler

Sao Paulo kentine doğrudan etki etmeyen yangınlar, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle dikkat çekti. Kırsal alanlarda gökyüzü dumanla kaplanmış, otoyollar boyunca ağaçlar alev almış durumda. Yerel basına göre, bu yıl Sao Paulo bölgesinde toplam 4 bin 973 yangın çıkmış ve bu durum, son 10 yılın en kötü orman yangınlarılarla mücadele edildiğini ortaya koyuyor.