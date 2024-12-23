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Brezilya'daki Zincirleme Trafik Kazasında Ölü Sayısı 41'e Yükseldi

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde yaşanan zincirleme kazada ölü sayısı 41'e ulaştı. Kimlik belirleme çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 07:13
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 07:13
Brezilya'daki Zincirleme Trafik Kazasında Ölü Sayısı 41'e Yükseldi

Brezilya'daki Zincirleme Trafik Kazasında Ölü Sayısı 41'e Yükseldi

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde 21 Aralık tarihinde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e çıktı. Minas Gerais Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, olayın yaşandığı Teofilo Otoni kasabasındaki BR-116 otoyolunda kimlik belirleme çalışmaları sürüyor.

Açıklamada, kazanın sebebinin karşı yönden gelen bir kamyondan kopan granit blok olduğu belirtildi. Ayrıca, kamyonun belirtilen yük miktarını oldukça aştığı ve sürücüsünün arandığı ifade edildi.

Başlangıçta 30 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilen kazada, son belirlemelere göre can kaybı sayısı artarak 41'e ulaştı. Yetkililer, bu trajik olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

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