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Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva Göreve Dönüyor

Brezilya Cumhurbaşkanı Lula da Silva, doktorunun onayıyla mesaisine başlayacak. İki beyin ameliyatının ardından iyileşti.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 22:31
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 22:31
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva Göreve Dönüyor

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva Görevinin Başına Dönüyor

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, beyin kanaması nedeniyle geçirdiği iki operasyonun ardından yeniden mesaisine dönmek için hazırlıklar yapıyor. Uzun bir süredir evinde istirahat eden Lula da Silva, doktorunun onayıyla görevine başlayabilecek.

Tomografi Sonuçları Olumlu

Sao Paulo’daki Suriye-Lübnan Hastanesinde tomografi kontrolüne giren Lula da Silva'nın test sonuçlarının olumlu olduğu bildirildi. Başkanın doktoru Roberto Kalil Filho, basına yaptığı açıklamada, "Sonuçlar tatmin edici. Başkan, normal faaliyetlerine devam etmesi için zaten izin almıştı ve başkente gitmesini olumlu buluyoruz" ifadesini kullandı.

Başkentteki Toplantıya Katılması Bekleniyor

79 yaşındaki Lula da Silva’nın, başkent Brezilya'da düzenlenecek Bakanlar Kurulu toplantısına katılması bekleniyor. Geçtiğimiz Aralık ayında iki ayrı beyin ameliyatı geçiren Lula, 15 Aralık’ta doktorları tarafından taburcu edilmişti.

Ameliyatın Nedeni ve Süreç

Lula da Silva, ekimde evde düşmesi sonucu yaşadığı baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurmuş, ardından ameliyatın gerekli görüldüğü belirtilmişti. İki operasyonun ardından geçirdiği iyileşme sürecinin ardından, başkanın görevine dönüşü, Brezilya kamuoyunda merakla takip ediliyor.

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