Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva İkinci Ameliyatını Geçirdi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 10 Aralık’ta beyin kanaması nedeniyle geçirdiği ilk ameliyatının ardından ikinci bir operasyon geçirdi.

Sao Paulo'da bulunan Suriye-Lübnan Hastanesi’nde görevli doktor Roberto Kalil, Lula da Silva'ya gelecekte oluşabilecek kafa içi kanamaları önlemek amacıyla başarılı bir operasyon yapıldığını açıkladı. Ameliyatın yaklaşık bir saat sürdüğünü belirten Kalil, bu işlemin ilk operasyonu tamamlayıcı niteliğinde olduğunu ifade etti.

Kalil, Devlet Başkanı Lula da Silva'nın uyandırıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Lula da Silva'nın sağlık durumuna ilişkin daha fazla detayın, ilerleyen saatlerde düzenlenecek bir basın toplantısında paylaşılacağı da belirtildi.

Hatırlanacağı üzere, Lula da Silva, ekim ayında evde düşmesi sonucu baş ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurmuştu. Bu şikayetlerin ardından, beynindeki kanama nedeniyle 10 Aralık’ta acil bir ameliyata alınmıştı.