Brezilya Devlet Başkanı Lula, İsrail'e Soykırımı Durdurma Çağrısı Yaptı

Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan Kritik Açıklamalar

Brezilya'nın Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Filistin topraklarındaki eylemlerini soykırım olarak nitelendirerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu destekleyen ülkeleri harekete geçmeye davet etti.

BM'de Yapılan Açıklamalar

Lula, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) binasında gerçekleştirilen bir basın toplantısında, Lübnan'da yaşanan sivil ölümlerine dikkat çekti. Bir günde 500'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini vurgulayan Lula, bu durumun 1987-1990 yılları arasında yaşanan iç savaştaki ölü sayısını aştığını ifade etti.

Sivillerin Yaşadığı Sıkıntılar

Lula da Silva, ölenler arasında 93 kadın ve 50 çocuğun bulunduğunu, ayrıca yaklaşık 10 bin kişinin yerinden edildiğini belirtti. İşgal altındaki Batı Şeria'daki sivil kayıplarına da değinen Lula, 'Diğer taraftan bir soykırım var,' dedi.

BM Kararları ve Netanyahu'nun Uymaması

Brezilya Devlet Başkanı, Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bir süreç başlatıldığını hatırlatarak, BM Güvenlik Konseyi'nde ateşkes için bir karar alındığını ancak Netanyahu'nun bu kararlara uymadığını dile getirdi.

BM'yi Güçlendirme Çabaları

Lula, 'Bu nedenle, BM'nin karar alma ve faaliyete geçebilmesi için güçlendirilmesi noktasında savaş veriyoruz,' şeklinde konuştu. Ayrıca, Netanyahu'yu destekleyen ülkelere seslenerek, acil eylem çağrısında bulundu.

İsrail Hükümeti ve Hamas'a Eleştiriler

Lula da Silva, bazı ülkelerin insanların yaşam koşullarını iyileştirmek için çaba sarf ederken bazı ülkelerin insanları öldürdüğünü belirtti ve 'Bunun bir açıklaması yok. İsrail hükümetinin bu faaliyetlerini şiddetle kınıyorum,' dedi.

Barış ve Normalleşme Çağrısı

Lula, Hamas'ın masum esirleri serbest bırakması gerektiğinin altını çizerken, İsrail hükümetinin de benzer bir adım atması gerektiğini ifade etti. 'İnsanlığın yaşananları normal karşılayarak yaşamaya devam etmesi mümkün değil,' diyerek yaşanan trajedilere dikkat çekti.