Brezilya, Ekvador ve Peru'dan TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama

Brezilya, Ekvador ve Peru, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yapılan terör saldırısını sert bir dille kınadı ve Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Brezilya'dan Başsağlığı Mesajı

Brezilya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının kınandığı belirtildi. Açıklamada,"Brezilya hükümeti, kurbanların ailelerine taziyelerini iletmekte ve Türk hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etmektedir. Brezilya, her türlü terör eylemini ve özellikle sivillere yönelik şiddet kullanımını kesin bir dille reddettiğini bir kez daha yinelemektedir" denildi.

Ekvador'un Dayanışma Mesajı

Ekvador Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının şiddetle kınandığı ve Ekvador'un kurbanların aileleriyle dayanışma içerisinde olduğu vurgulandı.

Peru Hükümetinden Sert Kınama

Peru hükümetinin sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Peru hükümeti, 5 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınamaktadır" şeklinde ifadelere yer verildi.