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Brezilya, G20 Dönem Başkanlığını Güney Afrika'ya Devretti

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, G20 Dönem Başkanlığı'nı Güney Afrika'ya devretti ve zirve başarılarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 05:57
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 05:57
Brezilya, G20 Dönem Başkanlığını Güney Afrika'ya Devretti

Brezilya, G20 Dönem Başkanlığını Güney Afrika'ya Devretti

Brezilya Devlet Başkanı Luis Inacio Lula da Silva, ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenen G20 Dönem Başkanlığı'nı Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'ya devretti. Lula da Silva, G20 Liderler Zirvesi'nin kapanışındaki konuşmasında, Brezilya'nın zirvede elde ettiği başarıları ön plana çıkardı.

Önemli Başarılar ve Hedefler

Lula da Silva, G20 Dönem Başkanlığı’nı devretmeden önce, G20 Sosyal Zirvesi'nin kutlanması, Çok Taraflı Kalkınma Bankaları'nın (BMD) güçlendirilmesine yönelik yol haritasının oluşturulması, Afrika ve dış borç üzerine yapılan tartışmalar, kadınların güçlendirilmesi için bir çalışma grubunun kurulması ve etnik ile ırksal eşitlik üzerine odaklanan Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SDA) 18'in kabul edilmesi gibi önemli adımlar attıklarını vurguladı.

Brezilya lideri, bu yıl boyunca ülkesinde 15 şehirde 140'tan fazla toplantı düzenlendiğini belirterek, "Hemen hemen tüm çalışma gruplarında fikir birliğine vardık. Dünyanın karşı karşıya olduğu derin zorlukların yalnızca yüzeyine dokunduğumuzun farkındayız, ancak çok çalışıyoruz. Şu ana kadar ne başardığımızı değerlendirmek ve bundan sonra nasıl hareket etmemiz gerektiğini görmek için uygun bir zaman" şeklinde konuştu.

Tarihsel Bağlar ve Başarı Dilekleri

Brezilya ve Güney Afrika arasında tarihsel, kültürel, siyasi ve ekonomik bağlara değinen Lula da Silva, mevkidaşı Ramaphosa'ya gelecekteki G20 Dönem Başkanlığı’nda başarılar diledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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