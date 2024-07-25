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Brezilya, G20 Zirvesi Öncesi Açlığı Sona Erdirecek Girişimi Başlatıyor

Brezilya, G20 dönem başkanlığı çerçevesinde açlığı sona erdirmek için 'Küresel İttifak Görev Gücü' kuracak.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 10:20
Brezilya, G20 Zirvesi Öncesi Açlığı Sona Erdirecek Girişimi Başlatıyor

Brezilya, G20 Dönem Başkanlığı ile Açlığı Bitirme Hedefinde

Brezilya, G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yaparken, açlığı sona erdirmek için büyük bir adım atıyor. Ülkenin Devlet Başkanı Luis Inacio Lula da Silva, Rio de Janeiro'da yapılacak zirvenin öncesinde yeni bir girişim başlatacağını açıkladı: 'Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak Görev Gücü'.

Girişimin Tanıtımı ve Hedefleri

Rio de Janeiro'da gerçekleştirilen basın toplantısında Lula da Silva, "Açlık, yalnızca dışsal faktörler değil, esasen siyasi kararların bir sonucudur. Dünya artık açlığı ortadan kaldıracak kadar gıda üretiyor; geriye sadece erişim koşullarını sağlamak kalıyor," dedi.

Bu girişim, G20 ülkelerinin maliye ve kalkınma bakanlarının da katıldığı bir toplantıda tanıtıldı ve önemli bir destek buldu. Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga da Lula da Silva'nın girişimine tam destek verdi.

Finansman ve Ekonomik Model

Resmi haber ajansı Agencia Brasil tarafından yayımlanan bilgilere göre, Maliye Bakanı Fernando Haddad girişimin finansmanı için en zenginlerin varlıkları üzerinden alınacak %2’lik bir vergilendirmenin yıllık yaklaşık 250 milyar dolar getireceğini belirtti.

G20 Zirvesi ve Global Etki

Bu girişim, Brezilya'nın G20 dönem başkanlığı sırasında dünyanın en büyük ekonomik sorunlarından biri olan açlık ve yoksulluğu ele almak için tasarlandı. Ayrıca, 18-19 Kasım tarihindeki zirvede resmi olarak duyurulacağı öğrenildi.

Lula da Silva’nın açlık ve yoksullukla mücadele girişiminin, Brezilya'nın uluslararası alandaki yumuşak gücünü artırmak için önemli bir fırsat olduğu vurgulandı.

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