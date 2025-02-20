Brezilya Lideri Lula da Silva'dan Bolsonaro'ya Sert Mesaj: Hatalarının Bedelini Ödemeliler

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'dan Bolsonaro'ya Uyarı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, savcılığın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu darbe girişimiyle suçlamasına yanıt verdi. Lula, "Hatalarının bedelini ödemeliler," diyerek bu konuda net bir mesaj verdi.

Adalet ve Masumiyet Karinesi

Başkent Brazilya'daki Planalto Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında Portekiz Başbakanı Luis Montenegro ile birlikte açıklamalarda bulunan Lula da Silva, hükümetine yönelik darbe girişimi iddialarını değerlendirdi. "Bu suçlama kararı savcılığa aittir ve adalet sisteminin kararları hakkında yorum yapmayacağım. Herkes masumiyet karinesi hakkına sahiptir. Ancak yargıçlar suçlu olduklarına karar verirse, hatalarının bedelini ödemeliler," ifadeleriyle yargı bağımsızlığına vurgu yaptı.

Bolsonaro'nun Tepkisi

Eski Devlet Başkanı Bolsonaro, kendisine yöneltilen suçlamalara sosyal medya üzerinden sert bir tepki gösterdi. Bolsonaro, "Demokratik muhalefet liderlerini suçlama hilesi yeni bir şey değil. Her otoriter rejim, iktidar hırsıyla zulmü, sansürü ve keyfi hapis cezalarını meşrulaştırmak için iç düşmanlar üretmeye ihtiyaç duyar," diyerek iddiaları reddetti.

Brezilya'da Şok Gelişmeler

Brezilya'da savcılık, Bolsonaro'yu 2023 yılında mevcut Devlet Başkanı Lula da Silva hükümetine karşı darbe girişiminde bulunmakla suçladı. Savcılıktan yapılan açıklamada, Bolsonaro dahil 34 kişi hakkında "demokratik hukuk devletini şiddet kullanarak ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı suç örgütü kurmak ve darbe" suçlamalarıyla dava açıldığı belirtildi. "Sanıklar, demokratik hukuk düzenine yönelik yasa dışı bir saldırıyı kabul etmiş, teşvik etmiş ve gerçekleştirmiştir," ifadeleriyle durum ağır bir suçlama olarak kaydedildi.