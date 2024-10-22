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Brezilya Lideri Lula da Silva, Sağlık Sorunları Nedeniyle BRICS Zirvesi'ne Katılamayacak

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, sağlık sorunları yüzünden BRICS Zirvesi'ni video konferans ile takip edecek.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 01:56
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 01:56
Brezilya Lideri Lula da Silva, Sağlık Sorunları Nedeniyle BRICS Zirvesi'ne Katılamayacak

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın Zirve Katılımı İptal Edildi

Brezilya'nın lideri Luiz Inacio Lula da Silva, sağlık sorunları dolayısıyla Rusya'nın Kazan kentinde gerçekleşecek BRICS Zirvesi'ne katılamayacağını açıkladı.

Evdeki Kaza Sonrası Tedavi Süreci

Lula da Silva, evinin mutfağında başına aldığı darbe sonucu yaptığı Rusya seyahatini iptal etmek zorunda kaldı. 78 yaşındaki lider, bu kaza sonrası başkent Brasilia'daki Sirio-Libanes Hastanesinde tedavi altına alındı.

Doktor Tavsiyesi ve Zirve Katılımı

Hastanede gerçekleştirilen tetkikler neticesinde, Lula da Silva'nın doktoru, devlet başkanının seyahat etmemesi gerektiğini belirtti. Bununla birlikte, Brezilya Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklama, Lula da Silva'nın Kazan'da 22-24 Ekim tarihlerinde icra edilecek zirveye video konferans aracılığıyla katılacağını duyurdu.

BRICS Ülkeleri ve Misyonu

BRICS, dünya nüfusunun %40'ından fazlasını ve küresel hasılanın %30'unu kapsayan bir ülkeler grubudur. Bu forum, üye ülke liderlerinin her yıl bir araya gelerek uluslararası meselelere ve işbirliği konularına dair görüş alışverişinde bulundukları bir platform olarak öne çıkıyor. Ülkeler arasında Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika yer alırken, son yıllarda Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri de bu gruba katılmıştır.

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