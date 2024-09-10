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Brezilya'nın 70 Yılın En Şiddetli Kuraklığı ve Orman Yangınları Mücadelesi

Brezilya, tarihindeki en ciddi kuraklıkla mücadele ediyor, Amazon Havzası'nda su seviyeleri alarm veriyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 23:44
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 23:44
Brezilya'nın 70 Yılın En Şiddetli Kuraklığı ve Orman Yangınları Mücadelesi

Brezilya'da Kuraklık ve Orman Yangınları Krizi

Brezilya, son 70 yılın en ciddi kuraklık dönemini yaşıyor. Bu süreçte, Amazon Havzası'ndaki bazı nehirlerde su seviyeleri, tarihsel olarak en düşük düzeylere geriledi.

Kuraklık ve Etkileri

Yetkililerin açıklamalarına göre, ülke topraklarının neredeyse %59'u kuraklıkla mücadele ediyor. Ayrıca, bu durum, Amerika Birleşik Devletleri'nin yarısına eşdeğer bir alanı etkiliyor.

Orman Yangınlarının Yaygınlığı

Orman yangınları, koruma altındaki alanlar üzerinde büyük tahribat yaratarak, hava kalitesinin de ciddi şekilde düşmesine yol açtı. Ulusal Doğal Afetleri İzleme ve Erken Uyarı Merkezi'nden Ana Paula Cunha, "Bu kuraklık ilk kez ülkenin kuzeyinden güneydoğusuna kadar yayılmış durumda. Bu, ülkemizin tarihindeki en yoğun ve yaygın kuraklık" şeklinde konuştu.

İklim Değişikliği ve Yangınlar

Chapada dos Veadeiros Ulusal Parkı Müdürü Nayara Stacheski, bu yılki kurak mevsimin önceki yıllara göre çok daha erken başladığını ve yağmur sezonunun kısa ama yoğun olduğunu ifade etti. Stacheski, "Rüzgarlar kuvvetli, havadaki nem oranı çok düşük ve hava aşırı sıcak. Tüm bu faktörler, orman yangınlarının etkilerini artırıyor" dedi.

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