DOLAR
34,85 -0,05%
EURO
36,64 0,22%
ALTIN
3.028,16 -0,41%
BITCOIN
3.464.696,69 -3,17%

Brezilya'nın Yasal Amazon Bölgesinde Organize Suç Çeteleri Artıyor

Brezilya Kamu Güvenliği Forumu'na göre, Yasal Amazon'da organize suç çeteleri geçen yıla göre %35 artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 16:34
Brezilya'nın Yasal Amazon Bölgesinde Organize Suç Çeteleri Artıyor

Brezilya'nın Yasal Amazon Bölgesinde Suç Çeteleri Artışı

Brezilya'da yayımlanan yeni bir rapor, Yasal Amazon bölgesinde organize suç çetelerinin artış gösterdiğini ortaya koydu. Brezilya Kamu Güvenliği Forumu tarafından hazırlanan bu rapora göre, suç çeteleri, 772 bölgenin 260'ında faaliyette bulunuyor. Bu sayı, bir önceki yıla göre dikkat çekici bir artış gösteriyor.

PCC ve Red Command'in Etkisi

Raporda ayrıca, PCC (Príncipe da Conexão) isimli Brezilya ve Güney Amerika'daki en büyük uyuşturucu kaçakçılığı yapan grubun yanı sıra, Red Command gibi mafya benzeri örgütlerin, Yasal Amazon'daki durumu kötüleştirdiği belirtiliyor. Brezilya Kamu Güvenliği Forumu Başkanı Renato Sergio de Lima, Associated Press'e verdiği demeçte, Red Command'in kontrol ettiği bölgeleri bir önceki seneye göre artırdığını ve bu 260 bölgenin yarısında faaliyet gösterdiğini vurguladı.

Bu çetelerin yükselişi, Yasal Amazon'daki güvenlik durumu üzerinde ciddi tehditler oluşturuyor ve bölge halkının yaşamını olumsuz etkiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Suriyeliler Türkiye'den Ülkelerine Dönmeye Başladı
2
TBMM'de 2025 Bütçeleri Görüşülürken Sağlık ve Ulaşım Eleştirildi
3
Almanya’nın 14'üncü Entegrasyon Raporu Açıklandı: Bakan Radovan Önemli Açıklamalarda Bulundu
4
Pentagon, Suriye'de MQ-9 Reaper İHA ile İletişimi Kaybetti
5
Destici'den Kayseri'de Önemli Açıklama: Sığınmacılar Dönüş Yapabilir
6
Şam'da Gönüllü Gençler Sokakları Temizliyor
7
Pendik'te Ambulansa Peşinden Takılan Sürücü Kamerada

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan'da Aralık Ayına Özel Avantajlı Kredi Fırsatları

Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

Asgari Ücrette 2025 İçin Büyük Zam Beklentisi: 22.000 TL - 24.000 TL Arasında Olabilir!

12 Aralık 2024: Burçlarda Tutkular Yükseliyor, İlişkilerde Dikkat!

Sağlık Bakanlığı'ndan On Binlerce Personel Alımı Müjdesi