Brezilya'nın Yasal Amazon Bölgesinde Organize Suç Çeteleri Artıyor

Brezilya'nın Yasal Amazon Bölgesinde Suç Çeteleri Artışı

Brezilya'da yayımlanan yeni bir rapor, Yasal Amazon bölgesinde organize suç çetelerinin artış gösterdiğini ortaya koydu. Brezilya Kamu Güvenliği Forumu tarafından hazırlanan bu rapora göre, suç çeteleri, 772 bölgenin 260'ında faaliyette bulunuyor. Bu sayı, bir önceki yıla göre dikkat çekici bir artış gösteriyor.

PCC ve Red Command'in Etkisi

Raporda ayrıca, PCC (Príncipe da Conexão) isimli Brezilya ve Güney Amerika'daki en büyük uyuşturucu kaçakçılığı yapan grubun yanı sıra, Red Command gibi mafya benzeri örgütlerin, Yasal Amazon'daki durumu kötüleştirdiği belirtiliyor. Brezilya Kamu Güvenliği Forumu Başkanı Renato Sergio de Lima, Associated Press'e verdiği demeçte, Red Command'in kontrol ettiği bölgeleri bir önceki seneye göre artırdığını ve bu 260 bölgenin yarısında faaliyet gösterdiğini vurguladı.

Bu çetelerin yükselişi, Yasal Amazon'daki güvenlik durumu üzerinde ciddi tehditler oluşturuyor ve bölge halkının yaşamını olumsuz etkiliyor.