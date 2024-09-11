Brezilya Polisi Amazon'da Yasa Dışı Altın Çetelerine Operasyon Düzenledi

Brezilya Polisi, Amazon Ormanlarına Baskın Düzenledi

Brezilya'da güvenlik güçleri, Amazon ormanlarından yasa dışı yollarla altın çıkaran bir suç çetesine yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Bu baskınlarda, 3,1 tonu aşan altının aklanmaya çalışıldığı tespit edilerek, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yerli Alanlarda Yapılan Baskınlar

Brezilya polisi, Para eyaletinde bulunan yerli Yanomami bölgesinde yasa dışı altın çıkaran suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyon hakkında bilgi verdi. Açıklamada, federal mahkeme kararı ile 33 farklı noktaya baskınlar yapıldığı ve toplamda 13 kişi hakkında gözaltı kararı alındığı belirtildi.

Geniş Kapsamlı Operasyonun Detayları

Baskınların Amazon, Roraima ve Mato Grosso gibi diğer bölgeleri de kapsadığı açıklandı. Yasa dışı yollarla elde edilen altının aklanmasından elde edilen yüz milyonlarca dolarlık varlıklara da el konuldu.

Yasa Dışı Hayvan Koleksiyonları

Ayrıca, baskınlar sırasında belgesiz hayvan türlerine ait kafa koleksiyonlarına da el konuldu. Bu koleksiyonlar arasında birçok su aygırı, zürafa, bufalo, Afrika antilobu ve aslan bulunduğu ifade edildi.