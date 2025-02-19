Brezilya Savcılığı, Eski Başkan Bolsonaro'yu Darbe Girişimiyle Suçladı

Brezilya’da Savcılıktan Darbe İddiası

Brezilya'da savcılık, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu, 2023 yılında mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümetine karşı darbe girişiminde bulunmakla suçladı. Yapılan açıklamada, Bolsonaro'nun da aralarında bulunduğu 34 kişi hakkında "demokratik hukuk devletini şiddet kullanarak ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı suç örgütü kurmak ve darbe" suçlamalarıyla dava açıldığı bildirildi.

Suçlamaların Detayları

Açıklamada, "Sanıklar, demokratik hukuk düzenine yönelik yasa dışı bir saldırıyı kabul etmiş, teşvik etmiş ve gerçekleştirmiştir." ifadelerine yer verildi. Yerel basında çıkan haberlere göre, darbe girişimine katılmakla suçlananlar arasında eski bakanlar ve yüksek rütbeli subaylar da bulunuyor.

Darbe Girişiminin Raporu

Brezilya Federal Polisi, 27 Kasım 2024'te, Bolsonaro'nun, Lula da Silva hükümetine yönelik darbe planına dahil olduğunu iddia etmişti. Federal polisin, darbe planına ilişkin raporu kamuoyuyla paylaşıldı ve raporda, toplanan kanıtların, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun darbe planına dahil olduğunu gösterdiği ifade edildi.

Yüksek Federal Mahkeme Süreci

Yüksek Federal Mahkeme'de davaya bakan Yargıç Alexandre de Moraes, sanıkların savunmalarını alacak. Dava, mahkeme heyetine sevk edilerek sanıkların yargılanıp yargılanmayacağına karar verilecek.

Brezilya’daki Olaylar

Brezilya'da, 30 Ekim 2022 tarihinde yapılan ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Lula da Silva, aşırı sağcı Bolsonaro'yu yenilgiye uğratmıştı. Lula, 1 Ocak 2023 tarihinde göreve başlamış ve ardından seçim sonuçlarına itiraz eden Bolsonaro destekçileri, ülke genelinde otoyol kapatma eylemleri düzenlemişti. 8 Ocak 2023 tarihinde ise destekçiler, ordu müdahalesi talebiyle Ulusal Kongre binasını basmışlardı.

Polisin, göstericilerin Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına girişine de engel olamadığı bilgisi edinildi.