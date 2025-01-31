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Brezilya, Trump'ın Gümrük Vergisi Uygulamasına Karşılık Verme Taahhüdünde Bulundu

Brezilya, Trump'ın gümrük vergisi uygulamasına karşı ABD ürünlerine vergi koyarak yanıt vereceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 15:45
Brezilya, Trump'ın Gümrük Vergisi Uygulamasına Karşılık Verme Taahhüdünde Bulundu

Brezilya, Trump'ın Gümrük Vergisine Yanıt Verecek

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın Brezilya ürünlerine uygulayacağı yüksek gümrük vergisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Lula da Silva, başkent Brasilia'da düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın söz konusu vergileri devreye sokması durumunda, Brezilya'nın aynı şekilde karşılık vereceğinin altını çizdi.

Karşılıklı Saygıya Dayalı İlişkiler

Lula da Silva, "Çok basit. Eğer o Brezilya ürünlerine vergi koyarsa, Brezilya'da ABD'den ihraç edilen ürünlere vergi koyarak karşılık verecektir." dedi. Ülkesinin ABD ile olan ilişkilerinin karşılıklı saygıya dayalı olmasını istediğini belirten Lula, ABD'nin, Çin'den sonra en büyük ikinci ticaret ortağı olduğunu ve bu bağları geliştirme niyetinde olduğunu vurguladı.

Egemenliğe Saygı ve Demokrasi Vurgusu

Lula da Silva, Trump'ın Grönland ve Panama Kanalı ile ilgili sözlerine de değinerek, ABD Başkanının diğer ülkelerin egemenliğine saygı duyması gerektiğini ifade etti. "Ben ABD'ye saygı duymak istiyorum, Trump da Brezilya'ya saygı duysun. Hepsi bu kadar." şeklinde konuştu.

Ek olarak, demokrasiye yönelik küresel tehditlere dikkat çeken Başkan Lula, "Benim için demokrasi şu anda insanlık için en önemli şey. Ya demokrasiyi işler halde tutacağız ya da daha otoriter devletlerle karşı karşıya kalacağız." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Açıklamaları ve Gelişmeleri

Trump, 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Amerika'ya zarar verenlere yüksek tarife uygulayacağını" duyurarak Brezilya'nın da bu ülkeler arasında yer aldığını kaydetmişti. Ayrıca, Grönland ve Panama Kanalı konusundaki ilgisini sık sık gündeme getirerek, bu bölgelerin kontrolünün ABD için "mutlak bir zorunluluk" olduğunu belirtmişti.

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