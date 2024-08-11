Brezilya Uçak Kazasında 10 Yolcu Yetişemedi

Brezilya'daki Uçak Kazası Detayları

Brezilya'da meydana gelen, 61 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında, 10 yolcunun uçuşa yetişemediği ortaya çıktı. Olay, 9 Ağustos'ta, Cascavel kentinden Guarulhos'a giden bir ATR-72 tipi uçağın, Sao Paulo yakınlarındaki Vinhedo kentinde yerleşim yerine çakılması sonucu gerçekleşti.

Yetişemeyen Yolcuların Hikayesi

Brezilya medyasında yer alan haberlere göre, uçuşa saatler kala havalimanına gelen yolculardan Adriano Assis, zaman geçirmek için kafeteryaya gitti. Burada bir süre oturduktan sonra, uçuş saatinin geçtiğini fark etti.

Assis, TV Globo’ya verdiği demeçte, "Geç kaldığımı anladığımda hemen kapıya gittim fakat yetkili bana kapıların 1 saat önce kapandığını söyledi. Düzenle aramızda bir tartışma yaşandı. Kazayı duyduğumda çok garip hissettim, yetkiliye gidip ona harika bir iş çıkardığı için sarıldım ve özür diledim." dedi.

Ayrıca, 9 kişinin ise hava yolunun ismi ve uçuş numarasını karıştırarak uçağa yetişemedikleri kaydedildi.

Kazanın Sonrası

Uçakta kurtulan kimsenin olmadığı bildirildi. Uçağın düşmesinin ardından alev alması, cesetlerin kimlik tespitini zorlaştırıyor. Bu durum, ailelerin acısını katmerlendiriyor.