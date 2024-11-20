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Brezilyalı Opera Sanatçısı Bruno De Sa İzmir'de Sahne Alacak

Brezilyalı opera sanatçısı Bruno De Sa, 22 Kasım'da İzmir'de sanatseverlerle buluşacak.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 15:46
Brezilyalı Opera Sanatçısı Bruno De Sa İzmir'de Sahne Alacak

Brezilyalı Opera Sanatçısı İzmir'de Konser Verecek

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), 50'nci sanat sezonunda dünyaca ünlü Brezilyalı opera sanatçısı Bruno de Sa'yı konuk etmeye hazırlanıyor. İZDSO'dan yapılan açıklamaya göre, De Sa, 22 Kasım'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle bir araya gelecek.

Konserde Neler Yer Alacak?

Etkinlikte, De Sa'nın son albümü "Mille Affetti"'den eserlerin yanı sıra, ünlü besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Divertimento" ve "Bir Küçük Gece Müziği" eserleri de seslendirilecek. Ayrıca etkinlikte F. Alessandri ve Johann Friedrich Reichardt'ın eserlerine de yer verilecektir.

Şef Tolga Atalay Ün Yönetiminde

Konsere şef Tolga Atalay Ün yönetiklik yapacak. İzmir'deki müzik tutkunları için unutulmaz bir etkinlik olacağı belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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