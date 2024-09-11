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BRICS Ülkeleri Güvenlik Toplantısı St. Petersburg'da Başladı

St. Petersburg'da gerçekleştirilen 14. BRICS güvenlik toplantısında, dünya güvenliği ve işbirliği konuları ele alınıyor.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 12:30
BRICS Ülkeleri Güvenlik Toplantısı St. Petersburg'da Başladı

14. BRICS Güvenlik Toplantısı St. Petersburg'da

Rusya'nın St. Petersburg kentinde, 14. BRICS ülkeleri yüksek temsilciler güvenlik toplantısı başladı. Toplantıya, Rusya, Çin, İran ve Brezilya, Mısır, Etiyopya, Hindistan, Güney Afrika ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) temsilcileri katılım gösteriyor. Toplantı, yarın sona erecek.

Sergey Şoygu'nun Açıklamaları

Toplantının açılışında, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, BRICS'in önemine değinerek "BRICS ülkeleri, dünya nüfusunun %40'ından fazlasını temsil ediyor. Ayrıca, dünya ekonomisinin gayrisafi yurt içi hasılasının üçte bire denk geliyor. BRICS'in dünya ticaretindeki payı ise %20'nin üzerinde." ifadelerini kullandı.

Şoygu, "Ülkelerimizin Asya Pasifik bölgesi, Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu'da güvenliğin sağlanmasında kilit rol oynamaktadır." değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, "Birçok Batılı ülkelerin uluslararası topluma kendi kurallarını empoze etmeye çalıştığını" belirterek, buna karşı uluslararası hukukun temelinin zarar gördüğünü ifade etti.

Çin'in BRICS Üzerindeki Rolü

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, BRICS'in Çin'in dış politikasında öncelikli bir konumda olduğunu açıkladı. Yi, ekimde Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da BRICS zirvesinin gerçekleştirileceğini belirterek, "BRICS ülke liderleri zirvesinin etkin şekilde yapılması amacıyla BRICS üyeleri arasında birlikteliğin sağlanmasına katkıda bulunacağız.” şeklinde konuştu.

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