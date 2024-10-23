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BRICS Ülkelerinden Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

BRICS ülkeleri, Gazze'de kalıcı bir ateşkes için derhal hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 15:55
BRICS Ülkelerinden Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

BRICS Ülkelerinden Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

BRICS ülkeleri, Gazze'de insani krizin derinleşmesine karşı derhal kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes ilan edilmesi yönünde çağrıda bulundu. Bu açıklama, özellikle bölgede yaşanan çatışmalara ve sivil altyapıya yönelik saldırılara dikkat çekmek amacıyla yapıldı.

İnsani Yardım ve Saldırılar Kınandı

BRICS ülkeleri, Gazze’deki insani yardım faaliyetlerinin engellenmesini ve sivil alanlara yönelik İsrail’in saldırılarını güçlü bir şekilde kınadı. Ülkeler, uluslararası toplumu da bu konuda harekete geçmeye davet ederek, barışın sağlanması için desteklerin artırılması gerektiğini ifade etti.

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