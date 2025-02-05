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Britanya Müslüman Konseyi'nden Filistinlilere Etnik Temizlik Uyarısı

MCB, Gazze'nin yeniden inşası için acil uluslararası eylem çağrısında bulunarak etnik temizliğin durdurulmasını istedi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:49
Britanya Müslüman Konseyi'nden Filistinlilere Etnik Temizlik Uyarısı

MCB'den Acil Eylem Çağrısı

Britanya Müslüman Konseyi (MCB), Gazze'nin yeniden inşası için acil uluslararası eylem çağrısında bulundu ve Filistinlilere yönelik etnik temizliğin durdurulması gerektiğini vurguladı. MCB'nin yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de yarattığı yıkımın, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Berlin ve Tokyo gibi şehirlerin yeniden inşa edildiği ölçekte bir çabayı gerektirdiği belirtildi.

Yerli Nüfusun Kaybı Kabul Edilemez

Açıklamada, bu şehirlerin yeniden inşası sürecinde toplulukların ve kültürel mirasın korunmasına dikkat çekilirken, yerli nüfusun yerinden edilmeden yeniden inşanın tamamen mümkün olduğu ifade edildi. MCB, "Filistinlilerin anavatanlarından geçici ya da kalıcı olarak uzaklaştırılmasını içeren her türlü yeniden inşa önerisi, bunun başka bir ad altında 'etnik temizlik' olduğu gerçeğiyle tanımlanmalı. Bu tür öneriler ahlaken kabul edilemez ve uluslararası hukuka aykırıdır." dedi.

Uluslararası Toplumun Sessizliği Endişe Verici

MCB açıklamasında, Gazze'nin yeniden inşası hakkında öne çıkan tek önemli sesin ABD Başkanı Donald Trump olması dikkat çekildi. Uluslararası toplumun Gazze'nin yeniden inşası konusunda acil eylem göstermemesinin yarattığı boşluk endişe verici olarak nitelendirildi. Açıklamada, Gazze'nin yeniden inşası konuşulduğunda dünyanın adeta felç geçirmiş durumda olduğu ifade edildi.

MCB Genel Sekreteri'nden Hükümete Çağrı

MCB Genel Sekreteri Dr. Wajid Akhter, hükümete bu vicdansız önerilere karşı net bir tavır alması ve uluslararası yeniden inşa çabalarında liderlik göstermesi çağrısında bulundu. Ayrıca, Müslüman ulusları acil ve somut eylemler almaya davet etti. "Yerin yeri olmaksızın yeniden inşa sadece mümkün değil, aynı zamanda tek kabul edilebilir yoldur." ifadesini kullandı.

Trump'ın Kontrol Planı

Hatırlatmak gerekirse, Trump daha önce Gazze'yi devralma planını açıklamıştı. Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını belirtmişti. Gazze'nin tamamen yerle bir olduğunu ifade eden Trump, Filistinlilerin komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerini savunmuştu.

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