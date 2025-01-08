Britanya Müslüman Konseyi'nin Kemi Badenoch'a İslamofobi Tepkisi

Britanya Müslüman Konseyinden Kemi Badenoch'a Tepki

Britanya Müslüman Konseyi (MCB), İngiltere'deki ana muhalefet lideri Muhafazakar Parti Başkanı Kemi Badenoch'un, "Müslüman karşıtı (İslamofobi) tanımının, cinsel istismarla ilişkili ciddi suçların soruşturulmasını engellediği" yönündeki iddialarını şiddetle kınadı.

Badenoch'un Açıklamaları

MCB, Badenoch'un parlamentodaki "Başbakan'a Sorular" oturumunda yaptığı açıklamalara yanıt vererek, Karma Parlamento Grubu'nun (APPG) Müslüman karşıtı tanımının ciddi suçların soruşturulmasıyla karıştırılmaya çalışıldığını belirtti. Açıklamada, "MCB, Badenoch'un bu alaycı girişimini şiddetle kınamaktadır," ifadesi yer aldı.

Tanımın Önemi

Açıklamada, APPG'nin Müslüman karşıtı tanımının ırkçılığa dayandığı ve Müslüman kimliğine yönelik bir tür ırkçılık olarak açık bir şekilde ele alındığı vurgulandı. Bu tanım, meşru cezai soruşturmalar ile bir inancı benimseyen topluluğun tamamının ırkçı şekilde damgalanmasını birbirinden ayırmak amacıyla geliştirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı'nın Verileri

Ayrıca MCB, İçişleri Bakanlığı'nın 2020'deki araştırmasına ve 2022-2023 yıllarına ait Çocuk Cinsel İstismarına Yönelik Uzmanlık Merkezi'nin verilerine dikkat çekerek, çocuklara yönelik grup temelli cinsel istismar faillerinin büyük çoğunluğunun "beyaz olduğunu" ifade etti.

Zara Mohammed'ten Açıklama

MCB Genel Sekreteri Zara Mohammed, Britanyalı Müslümanların, tüm çocuk istismarcılarının titizlikle soruşturulmasını ve cezalandırılmasını desteklediğini dile getirerek, "Bu meseleyi Müslümanlara karşı bir silah haline getirenler, bölücü gündemi sürdürmekte ısrar ediyor," dedi. Mohammed, Badenoch'a, yanıltıcı iddialarını geri çekmesi ve tüm çocukları korumaya yönelik kanıta dayalı yaklaşımları desteklemesi çağrısında bulundu.

Sonuç

MCB, çocuk koruma konularının siyasi çıkarlar için istismar edilmesine karşı çıkarak, durumun daha fazla ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurguladı. Badenoch'un parlamento oturumundaki ifadeleri, Müslüman toplumu hedef gösterme çabalarının bir örneği olarak değerlendirildi.