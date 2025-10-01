Bronx'ta 17 Katlı Binanın Bacası Çöktü — Tahliyeler Başladı

New York'un Bronx ilçesinde 17 katlı binanın bacasının çökmesi üzerine bina sakinleri can güvenliği gerekçesiyle tahliye edildi; geçici barınak kuruldu.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 18:32
ABD'nin New York kentine bağlı Bronx ilçesinde 17 katlı bir apartmanın kısmen çökmesi sonucu bina sakinleri, can güvenliği gerekçesiyle tahliye edildi.

Olay ve müdahale

New York İtfaiye Departmanı'ndan yapılan açıklamada, Bronx'ta yoksul ailelerin yaşadığı 17 katlı tuğla binanın bacasının sabah erken saatlerde yıkıldığı bildirildi.

Açıklamada, apartmanın 17 katı boyunca uzanan bacanın tuğlalarının binanın avlusunda büyük bir enkaz oluşturduğu belirtilerek, şimdiye kadar bir yaralanma veya can kaybına rastlanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Hasar ve soruşturma

New York Şehri Konut İdaresi, sosyal konut projesi dahilinde inşa edilen ve dar gelirli vatandaşların yaşadığı binadaki kısmi çöküşün nedeninin ve hasarın boyutunun araştırıldığını açıkladı.

Tahliye ve barınma

New York Acil Durum Yönetimi ise tahliye edilen yüzlerce kişi için binaya yakın bir toplum merkezinin "geçici bir barınağa dönüştürüldüğünü" kaydetti.

