Brühl Camisi Dualarla İbadete Açıldı

Almanya'da Yeni Bir İbadet Yeri

Almanya'nın Köln bölgesinin Brühl kenti, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) tarafından inşa edilen Brühl Camisi'nin açılışına ev sahipliği yaptı. 8 yıl süren çalışmaların ardından tamamlanan cami, 8.000 metrekarelik geniş bir alan üzerine inşa edilerek, aynı anda 1.000 kişinin ibadet edebilmesine olanak tanıyor.

Açılış Töreni

Açılış töreni, Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Hikmet Armağan, IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, Brühl Belediye Başkanı Dieter Freytag, IGMG Brühl Camisi Dernek Başkanı Mehmet Kara gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, diğer din temsilcileri ve yerel halk da hazır bulundu.

IGMG Genel Başkanı'nın Mesajı

Konuşmasında, caminin yapımına katkıda bulunan yerel yöneticilere ve bağışçılara teşekkür eden Ergün, "Arkamda gördüğünüz bina sadece bir ibadethane değil, insanların yaşadığı ve yaşattığı bir yerdir. Bunun için Allah'a ne kadar teşekkür etsek azdır," ifadelerini kullandı.

Kurdele Kesimi ve Dua

Konuşmaların ardından, dualar eşliğinde kurdele kesilerek Brühl Camisi resmen ibadete açıldı. Bu yeni ibadet yeri, Brühl halkına ve çevresine hizmet vermeye hazırlanıyor.

Almanya'nın Köln kenti yakınlarındaki Brühl'de inşa edilen İslam Toplumu Milli Görüş'e (IGMG) bağlı Brühl Camisi'nin açılışı dualarla yapıldı.

Almanya'nın Köln kenti yakınlarındaki Brühl'de inşa edilen İslam Toplumu Milli Görüş'e (IGMG) bağlı Brühl Camisi'nin açılışı dualarla yapıldı.

Almanya'nın Köln kenti yakınlarındaki Brühl'de inşa edilen İslam Toplumu Milli Görüş'e (IGMG) bağlı Brühl Camisi'nin açılışı dualarla yapıldı.

Almanya'nın Köln kenti yakınlarındaki Brühl'de inşa edilen İslam Toplumu Milli Görüş'e (IGMG) bağlı Brühl Camisi'nin açılışı dualarla yapıldı.

Almanya'nın Köln kenti yakınlarındaki Brühl'de inşa edilen İslam Toplumu Milli Görüş'e (IGMG) bağlı Brühl Camisi'nin açılışı dualarla yapıldı.

Almanya'nın Köln kenti yakınlarındaki Brühl'de inşa edilen İslam Toplumu Milli Görüş'e (IGMG) bağlı Brühl Camisi'nin açılışı dualarla yapıldı.

Almanya'nın Köln kenti yakınlarındaki Brühl'de inşa edilen İslam Toplumu Milli Görüş'e (IGMG) bağlı Brühl Camisi'nin açılışı dualarla yapıldı.

Almanya'nın Köln kenti yakınlarındaki Brühl'de inşa edilen İslam Toplumu Milli Görüş'e (IGMG) bağlı Brühl Camisi'nin açılışı dualarla yapıldı.

Almanya'nın Köln kenti yakınlarındaki Brühl'de inşa edilen İslam Toplumu Milli Görüş'e (IGMG) bağlı Brühl Camisi'nin açılışı dualarla yapıldı.