Brüksel Büyükelçiliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu

Resepsiyon, İstiklal Marşı ve Belçika milli marşının okunmasıyla başladı

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle resepsiyon verdi. Tören, İstiklal Marşı ve Belçika milli marşının okunmasıyla başladı.

Resepsiyona ev sahipliği yapan isimler arasında Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçilik Birinci Müsteşarı Özgür Çakar, Askeri Ataşe Yarbay Ramazan Türkmen ve eşi Leyla Türkmen yer aldı. Etkinlik, TOBB Brüksel temsilciliğinde gerçekleştirildi.

Özgür Çakar, konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesine vurgu yaparak Türkiye'nin Ukrayna'dan Filistin'e kadar uzanan coğrafyalarda dünya barışına katkı sağlamaya kararlı olduğunun altını çizdi.

Yarbay Ramazan Türkmen ise 30 Ağustos'ta kazanılan efsanevi zaferin önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi zaferin 104. yılında küresel istikrara katkıda bulunmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Programda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer Bayramı mesajı okundu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir video gösterimi yapıldı.

Resepsiyona katılan konuklar arasında Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Korgeneral Kemal Turan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Temsilcisi Gizem Alpman ve Belçika Dışişleri Bakanlığı Türkiye Masası Direktörü Büyükelçi Philippe Benoit başta olmak üzere çok sayıda Türk ve yabancı askeri yetkili ile diplomat bulundu.

