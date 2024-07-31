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Brüksel'de 15 Temmuz Paneli: Ahlaki ve Kültürel Bilincin Güçlendirilmesi

15 Temmuz Derneği ve YEE, Brüksel'de gerçekleştirdikleri panelde FETÖ'nün darbeye teşebbüsü hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 08:46
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 09:00
Brüksel'de 15 Temmuz Paneli: Ahlaki ve Kültürel Bilincin Güçlendirilmesi

15 Temmuz Paneli Brüksel'de Gerçekleşti

15 Temmuz Derneği, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğiyle, Belçika’nın başkenti Brüksel’de "15 Temmuz" konulu bir panel düzenledi. Panelde, FETÖ’nün başarısız darbe girişimine karşı verilen direniş ele alındı.

Panelin İçeriği ve Katılımcılar

Panelin moderatörlüğünü Merve Şebnem Oruç yaparken, şehit eşleri Semra Mertel ve Gülsu Naiboğlu konuşmacı olarak yer aldı. Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, açılış konuşmasında darbe girişiminin milletin azmiyle bertaraf edildiğini vurguladı.

FETÖ'nün Yurtdışındaki Faaliyetleri

Uysal, FETÖ'nün yurtdışında çeşitli yapılanmalar altında faaliyet gösterdiğine dikkat çekti ve Türkiye aleyhinde yürütülen casusluk faaliyetlerinin gizlenmesinde dernekler ve okulların paravan olarak kullanıldığını belirtti. Bu bağlamda, dost ülkelerden Türkiye’nin mücadelesine daha fazla destek verilmesini talep etti.

Gençlerin Bilincini Güçlendirme Vurgusu

YEE Belçika Koordinatörü Bekir Aydın, gençlere "15 Temmuz bilinci" aşılamanın önemine değindi. Oruç, FETÖ’nün liderinin ölmesiyle örgütün zayıflayacağı düşünücesinin yanlış olduğunu ifade ederek, bu zihniyetle büyüyen yeni neslin Türkiye için tehdit oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Şehit Eşleri Duygularını Paylaştı

Şehit eşleri Mertel ve Naiboğlu, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını ve eşlerinin vatan sevgisini dile getirerek, kamuoyunun FETÖ ile mücadelede eğitimin önemine dikkat çekti.

Panel Sonrası Hediye Takdimi

Panelin sonunda Oruç, 15 Temmuz Derneği adına Büyükelçi Uysal'a plaket takdim etti. Panel, Belçikalı Türk toplumu tarafından yoğun ilgiyle takip edildi ve katılımcılar o zor gecenin hatıralarını paylaştı.

15 Temmuz Derneği, Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Belçika'nın başkenti Brüksel'deki ofisinde 15...

15 Temmuz Derneği, Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Belçika'nın başkenti Brüksel'deki ofisinde 15 Temmuz konulu panel düzenledi. "15 Temmuz gecesi hain FETÖ'nün başarısız darbe girişimine karşı direniş" başlıklı panele Diriliş Postası ve Aslında gazeteleri Genel Yayın Yönetmeni Merve Şebnem Oruç, moderatör (solda); şehit eşleri Semra Mertel ve Gülsu Naiboğlu (sağda) konuşmacı olarak katıldı.

15 Temmuz Derneği, Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Belçika'nın başkenti Brüksel'deki ofisinde 15...

15 Temmuz Derneği, Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Belçika'nın başkenti Brüksel'deki ofisinde 15 Temmuz konulu panel düzenledi. "15 Temmuz gecesi hain FETÖ'nün başarısız darbe girişimine karşı direniş" başlıklı panele Diriliş Postası ve Aslında gazeteleri Genel Yayın Yönetmeni Merve Şebnem Oruç, moderatör (solda); şehit eşleri Semra Mertel ve Gülsu Naiboğlu (sağda) konuşmacı olarak katıldı.

15 Temmuz Derneği, Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Belçika'nın başkenti Brüksel'deki ofisinde 15...

15 Temmuz Derneği, Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Belçika'nın başkenti Brüksel'deki ofisinde 15 Temmuz konulu panel düzenledi. "15 Temmuz gecesi hain FETÖ'nün başarısız darbe girişimine karşı direniş" başlıklı panele Diriliş Postası ve Aslında gazeteleri Genel Yayın Yönetmeni Merve Şebnem Oruç, moderatör (solda); şehit eşleri Semra Mertel ve Gülsu Naiboğlu (sağda) konuşmacı olarak katıldı.

15 Temmuz Derneği, Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Belçika'nın başkenti Brüksel'deki ofisinde 15...

15 Temmuz Derneği, Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Belçika'nın başkenti Brüksel'deki ofisinde 15 Temmuz konulu panel düzenledi. "15 Temmuz gecesi hain FETÖ'nün başarısız darbe girişimine karşı direniş" başlıklı panele Diriliş Postası ve Aslında gazeteleri Genel Yayın Yönetmeni Merve Şebnem Oruç, moderatör (solda); şehit eşleri Semra Mertel ve Gülsu Naiboğlu (sağda) konuşmacı olarak katıldı.

15 Temmuz Derneği, Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Belçika'nın başkenti Brüksel'deki ofisinde 15...

15 Temmuz Derneği, Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Belçika'nın başkenti Brüksel'deki ofisinde 15 Temmuz konulu panel düzenledi. "15 Temmuz gecesi hain FETÖ'nün başarısız darbe girişimine karşı direniş" başlıklı panele Diriliş Postası ve Aslında gazeteleri Genel Yayın Yönetmeni Merve Şebnem Oruç, moderatör (solda); şehit eşleri Semra Mertel ve Gülsu Naiboğlu (sağda) konuşmacı olarak katıldı.

15 Temmuz Derneği, Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Belçika'nın başkenti Brüksel'deki ofisinde 15...

15 Temmuz Derneği, Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Belçika'nın başkenti Brüksel'deki ofisinde 15 Temmuz konulu panel düzenledi. "15 Temmuz gecesi hain FETÖ'nün başarısız darbe girişimine karşı direniş" başlıklı panele Diriliş Postası ve Aslında gazeteleri Genel Yayın Yönetmeni Merve Şebnem Oruç, moderatör (solda); şehit eşleri Semra Mertel ve Gülsu Naiboğlu (sağda) konuşmacı olarak katıldı.

15 Temmuz Derneği, Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Belçika'nın başkenti Brüksel'deki ofisinde 15...

15 Temmuz Derneği, Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Belçika'nın başkenti Brüksel'deki ofisinde 15 Temmuz konulu panel düzenledi. "15 Temmuz gecesi hain FETÖ'nün başarısız darbe girişimine karşı direniş" başlıklı panele Diriliş Postası ve Aslında gazeteleri Genel Yayın Yönetmeni Merve Şebnem Oruç, moderatör (solda); şehit eşleri Semra Mertel ve Gülsu Naiboğlu (sağda) konuşmacı olarak katıldı.

15 Temmuz Derneği, Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Belçika'nın başkenti Brüksel'deki ofisinde 15...

15 Temmuz Derneği, Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Belçika'nın başkenti Brüksel'deki ofisinde 15 Temmuz konulu panel düzenledi. "15 Temmuz gecesi hain FETÖ'nün başarısız darbe girişimine karşı direniş" başlıklı panele Diriliş Postası ve Aslında gazeteleri Genel Yayın Yönetmeni Merve Şebnem Oruç, moderatör (solda); şehit eşleri Semra Mertel ve Gülsu Naiboğlu (sağda) konuşmacı olarak katıldı.

15 Temmuz Derneği, Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Belçika'nın başkenti Brüksel'deki ofisinde 15...

15 Temmuz Derneği, Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Belçika'nın başkenti Brüksel'deki ofisinde 15 Temmuz konulu panel düzenledi. "15 Temmuz gecesi hain FETÖ'nün başarısız darbe girişimine karşı direniş" başlıklı panele Diriliş Postası ve Aslında gazeteleri Genel Yayın Yönetmeni Merve Şebnem Oruç, moderatör (solda); şehit eşleri Semra Mertel ve Gülsu Naiboğlu (sağda) konuşmacı olarak katıldı.

15 Temmuz Derneği, Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Belçika'nın başkenti Brüksel'deki ofisinde 15...

15 Temmuz Derneği, Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Belçika'nın başkenti Brüksel'deki ofisinde 15 Temmuz konulu panel düzenledi. "15 Temmuz gecesi hain FETÖ'nün başarısız darbe girişimine karşı direniş" başlıklı panele Diriliş Postası ve Aslında gazeteleri Genel Yayın Yönetmeni Merve Şebnem Oruç, moderatör (solda); şehit eşleri Semra Mertel ve Gülsu Naiboğlu (sağda) konuşmacı olarak katıldı.

15 Temmuz Derneği, Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Belçika'nın başkenti Brüksel'deki ofisinde 15...

15 Temmuz Derneği, Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Belçika'nın başkenti Brüksel'deki ofisinde 15 Temmuz konulu panel düzenledi. "15 Temmuz gecesi hain FETÖ'nün başarısız darbe girişimine karşı direniş" başlıklı panele Diriliş Postası ve Aslında gazeteleri Genel Yayın Yönetmeni Merve Şebnem Oruç, moderatör (solda); şehit eşleri Semra Mertel ve Gülsu Naiboğlu (sağda) konuşmacı olarak katıldı.

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