Brüksel'de 5. Silahlı Saldırı: Güvenlik Endişeleri Artıyor

Brüksel'de Süregelen Silahlı Saldırılar

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bu ay içinde 5. kez silahlı saldırı gerçekleşti. Brüksel Savcılığından alınan bilgilere göre, saldırı Anderlecht ilçesindeki bir büfeyi hedef aldı.

Olay, dün gece yarısı saatlerinde meydana geldi. Saldırganlar, olay yerinden bir araca binerek kaçarken, şans eseri kimse yaralanmadı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, saldırıdan sonra 25 fişek kovanı buldu.

Silahlı saldırının ardından, yetkililer Anderlecht yakınlarındaki Neerpede semtinde, saldırıya karıştığı düşünülen yanmış bir araç tespit etti. Soruşturma ise devam ediyor.

Daha Önceki Saldırılar ve Güvenlik Sorunları

Brüksel'in Anderlecht ilçesinde, 5, 6, 7 ve 15 Şubat tarihlerinde daha önce benzer saldırılar yaşanmış, bu olaylarda toplam 2 kişi yaşamını yitirmişti. Haziran 2024'teki seçimlerden sonra, hem federal hem de Brüksel Başkent Bölgesi'nde hükümetin kurulmasının sekteye uğraması, güvenlik zafiyeti olarak yorumlanmaya başlandı.

Savcılık, ardı ardına yaşanan olayların muhtemel nedenleri arasında uyuşturucu çeteleri arasındaki hesaplaşmalara dikkat çekti. Belçika, uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımında Avrupa'da önemli bir yere sahiptir. Brüksel, ülkeye giren uyuşturucunun Anvers Limanı üzerinden ticaret ve kullanım açısından merkezi konumundadır.