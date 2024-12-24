Brüksel'de Evsiz Sayısı 10 Bine Ulaştı, Barınaklar Yetersiz

Brüksel sokaklarında yaşanan evsizlik sorunu, başkent Belçika'nın ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu gözler önüne seriyor. Yapılan açıklamalara göre, Brüksel'deki evsiz sayısı yaklaşık 10 bin kişiye ulaşırken, yalnızca 3 bin 250 kişilik barınak kapasitesi bulunmakta.

Şemsiye kuruluş olan Bruss'help tarafından yayımlanan rapora göre, barınak sayısının artırılması acil bir ihtiyaç haline gelmiştir. Hükümetin aldığı kış tedbirlerine dair uygulamalara ise bazı bölgelerde başlanmış durumda.

Özellikle Schaerbeek ilçesindeki bir otel, 104 yatak kapasiteli bir evsiz barınma merkezine dönüştürülmüş olup, buranın 14 yataklı kısmı bekar erkeklere, 90 yataklı kısmı ise ailelere ayrılmıştır. Brüksel'e bağlı 19 belediyenin 12'sinde yemek ve giyim dağıtımı gibi yardımlar başlamış olsa da, Bruss'help yetkilileri bu önlemlerin yetersiz olduğunu vurguluyor.

Mevcut barınakların yaklaşık 1000 kadarının sığınmacılara tahsis edildiği belirtilirken, Belçika'da dondurucu soğuktan korunmak amacıyla uygulanan Aşırı Soğuk Planı yalnızca sıfırın altında 4 derece sıcaklıklarda devreye alınıyor; bu durumda da yalnızca 160 ek barınak sağlanıyor.

Öte yandan, yetkililer, 2020 yılında evsiz sayısının 5 bin 131 olarak kaydedildiğini, son dört yıl içinde bu sayının iki katına çıktığını belirtiyor. Öncelikli sorun, Brüksel'deki evsizlerin büyük kısmının yasal olmayan yollarla ülkeye girmiş olan ve yıllardır resmi bir oturum yetkisi olmadan yaşayan bireylerden oluşmasıdır.

Sonuç olarak, Brüksel'in evsiz sayısındaki bu artış, toplumun en zayıf kesimlerine yönelik acil bir çözüm ve daha fazla dayanışma gerektiriyor. Her geçen gün artan evsizlik, kışın ağır şartlarıyla birleştiğinde, durumu daha da zorlaştırmakta.