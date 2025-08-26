Brüksel'de gazeteciler İsrail'in Gazze'deki meslektaş katliamını protesto etti

Mont Des Arts'ta toplanan gazeteciler, hedef alınan meslektaşları için ses yükseltti

Brüksel merkezinde düzenlenen protestoda, uluslararası ve Belçikalı gazeteci örgütleri, İsrail'in Gazze'de gazetecileri hedef alarak öldürmesine tepki gösterdi. Kentin merkezi Mont Des Arts meydanında bir araya gelen gazeteciler, taşıdıkları pankartlarla ve okunan isimlerle saldırıları kınadı.

Protestocuların açtığı pankartlarda "Gazetecilere yönelik katliama son verin", "Meslektaşlarımızla dayanışma içindeyiz" ve "Gazetecilik suç değildir" sloganları yer aldı. Katılımcılar, Gazze'de hayatını kaybeden meslektaşlarının isimlerini tek tek okuyarak olayı dünyaya duyurmaya çalıştı.

İngiltere ve İrlanda Ulusal Gazeteciler Birliğinin Brüksel şubesi sorumlusu gazeteci Sara Lewis, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Gazeteciler olarak bugün Gazze'de gazetecilerin hedef gözetilerek katledilmesine ve öldürülmesine karşı öfkeyle birleştik. Her savaşta, başıboş kurşunlarla ve benzeri şeylerle öldürülen gazeteciler olur. Bu farklı. Gazze'deki soykırım hakkında gerçekleri söylemelerini engellemek için sistematik olarak yok ediliyorlar."

Lewis, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin tepkisizliğine de tepki göstererek, "Gazetecileri öldürmek bir savaş suçu. Bunun durması gerekiyor." dedi ve yetkililerin harekete geçmesi çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun Nasır Hastanesi saldırısı

İsrail ordusu, dün sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesine üst üste iki saldırı düzenledi. Gazze Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı olmak üzere 20 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Saldırıda yaşamını yitiren gazeteciler arasında Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP gibi kuruluşlarda görev yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News muhabiri Muaz Ebu Taha ile Ahmed Ebu Aziz bulunuyor.

İsrail ordusu, açıklamasında Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 244 gazeteciyi öldürdüğünü belirten raporlara rağmen, "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Brüksel merkezli uluslararası ve Belçikalı gazeteci örgütlerinin mensupları, İsrail'in gazeteci katliamına son verilmesi çağrısıyla protesto düzenledi. Kentin merkezindeki Mont Des Arts meydanında toplanan gazeteciler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında son günlerde çok sayıda gazetecinin hedef alınmasını protesto etti.