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Brüksel'de Göç Yönetimi Üzerine Gayriresmi Zirve Yapıldı

AB üyesi ülkeler, Brüksel'de göç politikaları için yenilikçi çözümleri ele alan bir mini zirve düzenledi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 15:16
Brüksel'de Göç Yönetimi Üzerine Gayriresmi Zirve Yapıldı

Brüksel'de, Avrupa Birliği (AB) içinde önemli bir gelişme yaşandı. İtalya, Danimarka ve Hollanda'nın öncülüğünde bir grup ülke, AB Komisyonu ile birlikte göç yönetimini masaya yatırmak üzere bir gayriresmi toplantı düzenledi.

İtalya Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof, göç yönetiminde devrim niteliğinde çözümler ve geri dönüş süreçlerini güçlendirecek yasal çerçeve üzerine görüş alışverişinde bulundu. Toplantıya İtalya, Danimarka ve Hollanda'nın yanı sıra AB Komisyonu, Yunanistan, Malta, Çekya, Polonya, İsveç, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Macaristan liderleri katıldı.

Toplantıya dair yapılan açıklamada, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, 2025’in ilk aylarında sunmayı planladığı yeni yasal çerçeve önerisine odaklanarak, göç konusundaki önemli adımlarını vurguladığı belirtildi. Başbakan Meloni, bu yeni yasal düzenlemenin hızlı bir şekilde tamamlanmasını desteklediğini ifade ederek, insan kaçakçılarının iş modellerinin kırılması ve Avrupa’ya sığınma çabalarının uluslararası koruma hakkına sahip olanlara yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Görüşmelerde, İtalya-Arnavutluk modeli ve üçüncü ülkelerde 'geri dönüş merkezleri' oluşturulması üzerine yenilikçi çözümler geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Avrupa hukuku çerçevesinde yapılacak değişikliklerin gerekliliği de ele alındı. Gönüllü geri dönüşler konusunda BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik büyük bir ilgi olduğu da bildirildi.

Toplantıya katılan liderler, Başkan von der Leyen'in mektubunu ve zirvede onaylanacak kararların operasyonel yaklaşımını takdir ederek, AB’nin göç politikasını güçlendirme yönünde sıkı bir işbirliği kararı aldı.

Öte yandan, Başbakan Meloni, Ekim ayında Roma ve Tiran arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde de Arnavutluk'ta kurulan göçmen merkezleri ile ilgili bir sunum gerçekleştirmişti.

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