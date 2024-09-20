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Brüksel'de İklim Değişikliği İçin Büyük Protesto

Brüksel'de düzenlenen iklim gösterisinde yüzlerce aktivist, iklim değişikliğine dikkat çekmek için toplandı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 22:35
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 22:39
Brüksel'de İklim Değişikliği İçin Büyük Protesto

Brüksel'de İklim Değişikliği İçin Büyük Protesto

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, "İklim için Büyükbabalar" hareketinin düzenlediği iklim gösterisi büyük ilgi gördü. Yüzlerce aktivist, 20-27 Eylül tarihleri arasındaki küresel iklim farkındalığı etkinlikleri kapsamında bir araya geldi.

Gösteri Hakkında Detaylar

Göstericiler, Merkez Tren İstasyonu önünde bir araya gelerek iklim değişikliğine dikkat çekti. "İklim için Gençlik" hareketinin katkıları ile gerçekleştirilen etkinlikte, konuşmalar yapıldı ve konserler düzenlendi.

Genç Aktivistlerin Mesajı

Etkinliğin düzenleyicilerinden genç aktivist Hana, AA muhabirine verdiği demeçte, "İklim artık her zamankinden daha mühim. Politikacıların bu sorunu ciddiye almasını istiyoruz" dedi. Hana, Aralık 2023'te Avrupa'nın dört bir yanından katılımlarla planlanan büyük gösteriye bütçe kısıtlamaları nedeniyle daha küçük bir etkinlik olarak düzenlendiğini de belirtti.

Yerel Seçimlerin Yaklaşması

"İklim için Büyükbabalar" hareketinin sözcüsü Dirk Van Esbroeck, dünya genelinde eş zamanlı yapılan protestolar hakkında bilgi verdi. Van Esbroeck, Belçika'daki yerel seçimler öncesinde iklim konusunu siyasi gündeme taşımak istediklerini ifade ederek, "Fosil yakıt sektörüne yılda 20 milyar avro sübvansiyon verilmesi bir skandal. Değişiklik yapmalıyız" şeklinde konuştu.

Uzmanların Görüşleri

Leuven Üniversitesinden Çevre Bilimleri Profesörü Jean Pascal van Ypersele, iklim ve biyolojik çeşitliliğin daha fazla ilgi görmesi gerektiğini vurguladı. Van Ypersele, fosil yakıtların terk edilmesinin hayati bir öncelik olduğunu belirterek, "Evlerin iyi izole edilmesi enerji ihtiyacını azaltacak ve bu da long vadede enerji faturalarını düşürecektir" diye ekledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iklim aktivistleri, 20-27 Eylül arasında küresel iklim...

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iklim aktivistleri, 20-27 Eylül arasında küresel iklim farkındalığı temalı gösteriler kapsamında gösteri düzenledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iklim aktivistleri, 20-27 Eylül arasında küresel iklim...

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iklim aktivistleri, 20-27 Eylül arasında küresel iklim farkındalığı temalı gösteriler kapsamında gösteri düzenledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iklim aktivistleri, 20-27 Eylül arasında küresel iklim...

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iklim aktivistleri, 20-27 Eylül arasında küresel iklim farkındalığı temalı gösteriler kapsamında gösteri düzenledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iklim aktivistleri, 20-27 Eylül arasında küresel iklim...

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iklim aktivistleri, 20-27 Eylül arasında küresel iklim farkındalığı temalı gösteriler kapsamında gösteri düzenledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iklim aktivistleri, 20-27 Eylül arasında küresel iklim...

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iklim aktivistleri, 20-27 Eylül arasında küresel iklim farkındalığı temalı gösteriler kapsamında gösteri düzenledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iklim aktivistleri, 20-27 Eylül arasında küresel iklim...

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iklim aktivistleri, 20-27 Eylül arasında küresel iklim farkındalığı temalı gösteriler kapsamında gösteri düzenledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iklim aktivistleri, 20-27 Eylül arasında küresel iklim...

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iklim aktivistleri, 20-27 Eylül arasında küresel iklim farkındalığı temalı gösteriler kapsamında gösteri düzenledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iklim aktivistleri, 20-27 Eylül arasında küresel iklim...

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iklim aktivistleri, 20-27 Eylül arasında küresel iklim farkındalığı temalı gösteriler kapsamında gösteri düzenledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iklim aktivistleri, 20-27 Eylül arasında küresel iklim...

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iklim aktivistleri, 20-27 Eylül arasında küresel iklim farkındalığı temalı gösteriler kapsamında gösteri düzenledi.

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