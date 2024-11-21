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Brüksel'de Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Brüksel'de Öğretmenler Günü etkinliğinde Türk öğretmenlerin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 22:22
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 22:35
Brüksel'de Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Brüksel'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliği

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü törenine katıldı. Etkinlik, Türkiye Maarif Vakfı(TMV) desteğiyle TOBB Brüksel ofisi'nde gerçekleştirildi.

Törenin Başlangıcı ve Tatar'ın Konuşması

Törende, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tatar, etkinliğe katılan Belçika Türk toplumundan öğretmenler, öğrenciler ve diplomatik askeri erklere seslenerek, "Onlar benim hayatıma dokundular. Doğru düşünmeyi öğrettiler. Milli değerlerimizi öğrettiler. Türklüğü öğrettiler" dedi.

Öğretmenlerin Rolü ve Destek Mesajları

Tatar, Kıbrıs Türklerinin zorlu mücadeleleri sırasında Türkiye'den gelen öğretmenlerin katkısının önemli olduğunu vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti, büyük bir devlettir" ifadesini kullandı. Ayrıca, TMV'nin KKTC de dahil olmak üzere dünya genelinde açtığı okulların önemine değindi. Tatar, Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ederek, TMV'nin çalışmalarını takdir ettiğini belirtti.

Büyükelçi Uysal'ın Vurguları

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal ise, öğretmenlerin geleceği inşa eden kültür elçileri olduklarını belirtti. Uysal, yurt dışında görev yapan Türk öğretmenlerinin, bulundukları toplumla uyum içerisinde olmaları gerektiğini ifade ederek, eğitimle kesintisiz bir kültürel bağlantının sağlanabileceğini vurguladı.

Eğitim Alanındaki Önem ve Etkinlik Detayları

Eğitim Müşaviri Hümeyra Altuntaş Kıran, Belçika’daki öğretmenlerin özveriyle Türkçenin yaşatılması için çalıştığını aktardı. Etkinlik, çini sanatçısı Almula İdil Kılıç'ın sergisi ve Öğretmenler Günü videosuyla devam etti. Ayrıca, Belçika Türk toplumundan ilkokul öğrencilerinin şiir ve şarkıları ile Brüksel Genç Sesler Korosu'nun müziği etkinliği zenginleştirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı...

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü töreni düzenlendi. TOBB Brüksel ofisinde Türkiye Maarif Vakfının (TMV) desteğiyle yapılan tören, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hayatını kaybetmiş tüm öğretmenler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı...

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü töreni düzenlendi. TOBB Brüksel ofisinde Türkiye Maarif Vakfının (TMV) desteğiyle yapılan tören, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hayatını kaybetmiş tüm öğretmenler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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