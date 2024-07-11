Brüksel'deki AB çalışanları, Gazze politikasını protesto etti!

Yaklaşık 100 Avrupa Birliği çalışanı, AB-İsrail ortaklık anlaşmasının ve üye ülkelerden yapılan silah satışlarının insan hakları kriterlerine bağlanmasını talep etti.

Brüksel'in Schuman Meydanı'nda gerçekleşen protestoda, göstericiler Gazze'de acilen bir ateşkes çağrısında bulundu. Ayrıca, tüm esirlerin serbest bırakılmasını ve insan hakları ihlallerinin kınanmasını talep ettiler.



AB Komisyonu ve AB Konseyi binaları önünde düzenlenen protesto, Srebrenitsa Soykırımı kurbanları için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı, ardından "Filistin'e özgürlük" sloganları eşliğinde sona erdi. Göstericiler, seslerini duyurmak için halaylar çektiler.

