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Brüksel'in Grand Place Meydanı'nda Çiçek Halısı

Brüksel'in tarihi Grand Place Meydanı'nda, 650 bin dalya çiçeğinden oluşan çiçek halısı sergilendi.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 15:57
Brüksel'in Grand Place Meydanı'nda Çiçek Halısı

Brüksel'in Tarihi Grand Place Meydanı'nda Çiçek Halısı

Belçika'nın başkenti Brüksel, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Grand Place Meydanı'na bu yıl 23. kez çiçeklerden yapılan muhteşem bir halı döşendi.

Dev Dölüm ve Yeni Tasarım

Yaklaşık 650 bin dalya çiçeği, çimen ve ağaç kabuğunun kullanıldığı bu etkileyici halı, 1680 metrekarelik bir alanı kaplıyor.

Sokak sanatçısı Oceane Cornille tarafından tasarlanan eser, 70 metre uzunluğunda ve 24 metre genişliğinde. Toplamda 100 gönüllü, bu çiçek halısını yaklaşık 6 saat içinde tamamladı.

Yeni Yaklaşım ve Katılımcı İlgi

Etkinlik organizatörleri, bu yılki halının "çifte devrim" ana fikriyle yapıldığını belirtti. Hedeflenen, daha genç ve çeşitli bir kitlenin ilgisini çekmek ve etkinliğin yapısını köklü bir şekilde değiştirmek. Bu bağlamda, geleneksel Belçika begonyası yerine ilk kez dalya çiçeği kullanılması da dikkat çekti.

Brüksel'in çiçek halısı etkinliğinin organizatörü Koen Vondenbush, AA muhabirine verdiği bilgilerde, bu yılki halının sanatçı tarafından tasarlanmasının etkinliğin olağanüstü hale geleceğini söyledi.

Etkinlik Süresi ve Geçmişi

Brüksel'in merkezindeki bu muhteşem çiçek halısı, 18 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek. Etkinlik, 1971 yılından itibaren başlamış ve 1986'dan sonra her iki yılda bir düzenlenmeye devam etmektedir.

Daha önce çoğunlukla Belçika'nın Gent kentinde yetiştirilen begonyalar kullanılırken, 2014 yılında Türklerin Belçika'ya göçünün 50'nci yılı anısına Türk halısı motifleriyle de hazırlanmıştı.

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