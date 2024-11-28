Brüksel Metro Tünelinde Ceset Bulundu, Seferler Durdu!

Brüksel'de Metro Seferleri Durduruldu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de federal polis, metro tünelinde bir ceset bulunması üzerine acil önlemler aldı. Yapılan resmi açıklamaya göre, metro hatlarının 2 ve 6 numaralı hatları, Porte de Namur ve Louise istasyonları arasındaki tüneldeki olay nedeniyle seferleri durdurdu.

Porte de Namur İstasyonu Kapatıldı

Olayın ardından Porte de Namur metro istasyonunun girişleri kapatıldı ve olay yerine çok sayıda polis aracı sevk edildi. Bu durum, güvenlik tedbirlerinin artırılmasına yönelik bir müdahale olarak değerlendirildi.

Trafikte Ciddi Aksamalar Yaşandı

Olayın yanı sıra Botanique istasyonunda meydana gelen eş zamanlı bir teknik arıza da, kentin genelinde trafik akışını ciddi şekilde olumsuz etkiledi. Hükümet yetkililerinin, seferlerin ne zaman normale döneceğine dair henüz bir açıklama yapmadığı bildiriliyor.

Soruşturma Devam Ediyor

Brüksel'deki bu trajik olayla ilgili soruşturma sürerken, metro hatlarının yeniden işletmeye açılması için çalışmalar devam etmekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de federal polis, metro tünelinde ceset bulunması üzerine, seferleri durdurdu. Porte de Namur metro istasyonunun girişleri kapatıldı, olay yerine çok sayıda polis aracı sevk edildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de federal polis, metro tünelinde ceset bulunması üzerine, seferleri durdurdu. Porte de Namur metro istasyonunun girişleri kapatıldı, olay yerine çok sayıda polis aracı sevk edildi.