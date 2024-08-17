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Brunei Teknoloji Üniversitesi'nde Türkiye Tanıtım Günü İle Kültürel Farkındalık Artıyor

Brunei Teknoloji Üniversitesi, Türkçe Dil Kursları ve kültürel tanıtım için etkinlik düzenledi.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 15:03
Brunei Teknoloji Üniversitesi'nde Türkiye Tanıtım Günü İle Kültürel Farkındalık Artıyor

Türkiye Tanıtım Günü 2024 Etkinliği

Brunei Teknoloji Üniversitesi (UTB), üniversite personeli ve öğrencileri arasında Türkçe Dil Kursları ile Türk kültürünü tanıtmayı hedefleyen "Türkiye Tanıtım Günü 2024" etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Etkinliğin Detayları

Türkiye'nin Banda Seri Begawan Büyükelçiliği ve Brunei Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe, UTB Rektörü Datin Paduka Prof. Dr. Dayang Hajah Zohrah Haji Sulaiman ve Türkiye'nin Banda Seri Begawan Büyükelçisi Prof. Dr. Hamit Ersoy katıldı.

Büyükelçi Ersoy’un Açıklamaları

Büyükelçi Ersoy, konuşmasında; "Türk kültürünün dünya çapında giderek daha görünür hale geldiğini, Brunei'deki görev sürem boyunca Türk kültürüne olan ilgi ve etkileşimin arttığını gözlemledim." dedi. Ayrıca, "Bir kültürün cazibesini anlamanın yolu dilini öğrenmektir." ifadesini kullandı ve Brunei’deki 11 farklı kurumda düzenli Türkçe dil kursları aracılığıyla, Türkiye ve Brunei vatandaşları arasındaki etkileşimin arttığına vurgu yaptı.

Öğrenciler İçin Fırsatlar

Büyükelçi, öğrencilere Türkiye'deki eğitim bursları ve değişim programları hakkında bilgi vererek, Türkçe öğreniminin küresel önemine dikkat çekti.

Etkinlik Aktiviteleri

Etkinlik, UNISSA üniversitesinde başlayan programın ikincisi olarak, katılımcılara Türk hat sanatı, okçuluk ve Türkiye'nin tarihi yerleri hakkında bilgi edinme fırsatları sundu. Ayrıca, katılımcılar, Türkçe dil derslerine kayıt olma şansını da yakaladılar.

Bu etkinlik, UTB camiasında yeni akademik yıl için Türkçe Dil Kursları'nın tanıtımını yapmayı ve Türkiye'nin sanatını ve kültürünü daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.

Brunei Teknoloji Üniversitesi (UTB), üniversite personeli ve öğrencileri arasında yeni akademik...

Brunei Teknoloji Üniversitesi (UTB), üniversite personeli ve öğrencileri arasında yeni akademik yıl için Türkçe Dil Kursları farkındalığını artırmayı ve Türk sanat ve kültürünü tanıtmayı amaçlayan "Türkiye Tanıtım Günü 2024" etkinliğine ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçisi Prof. Dr. Hamit Ersoy (sol 5), programa katıldı.

Brunei Teknoloji Üniversitesi (UTB), üniversite personeli ve öğrencileri arasında yeni akademik...

Brunei Teknoloji Üniversitesi (UTB), üniversite personeli ve öğrencileri arasında yeni akademik yıl için Türkçe Dil Kursları farkındalığını artırmayı ve Türk sanat ve kültürünü tanıtmayı amaçlayan "Türkiye Tanıtım Günü 2024" etkinliğine ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçisi Prof. Dr. Hamit Ersoy (sol 5), programa katıldı.

Brunei Teknoloji Üniversitesi (UTB), üniversite personeli ve öğrencileri arasında yeni akademik...

Brunei Teknoloji Üniversitesi (UTB), üniversite personeli ve öğrencileri arasında yeni akademik yıl için Türkçe Dil Kursları farkındalığını artırmayı ve Türk sanat ve kültürünü tanıtmayı amaçlayan "Türkiye Tanıtım Günü 2024" etkinliğine ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçisi Prof. Dr. Hamit Ersoy (sol 5), programa katıldı.

Brunei Teknoloji Üniversitesi (UTB), üniversite personeli ve öğrencileri arasında yeni akademik...

Brunei Teknoloji Üniversitesi (UTB), üniversite personeli ve öğrencileri arasında yeni akademik yıl için Türkçe Dil Kursları farkındalığını artırmayı ve Türk sanat ve kültürünü tanıtmayı amaçlayan "Türkiye Tanıtım Günü 2024" etkinliğine ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçisi Prof. Dr. Hamit Ersoy (sol 5), programa katıldı.

Brunei Teknoloji Üniversitesi (UTB), üniversite personeli ve öğrencileri arasında yeni akademik...

Brunei Teknoloji Üniversitesi (UTB), üniversite personeli ve öğrencileri arasında yeni akademik yıl için Türkçe Dil Kursları farkındalığını artırmayı ve Türk sanat ve kültürünü tanıtmayı amaçlayan "Türkiye Tanıtım Günü 2024" etkinliğine ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçisi Prof. Dr. Hamit Ersoy (sol 5), programa katıldı.

Brunei Teknoloji Üniversitesi (UTB), üniversite personeli ve öğrencileri arasında yeni akademik...

Brunei Teknoloji Üniversitesi (UTB), üniversite personeli ve öğrencileri arasında yeni akademik yıl için Türkçe Dil Kursları farkındalığını artırmayı ve Türk sanat ve kültürünü tanıtmayı amaçlayan "Türkiye Tanıtım Günü 2024" etkinliğine ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçisi Prof. Dr. Hamit Ersoy (sol 5), programa katıldı.

Brunei Teknoloji Üniversitesi (UTB), üniversite personeli ve öğrencileri arasında yeni akademik...

Brunei Teknoloji Üniversitesi (UTB), üniversite personeli ve öğrencileri arasında yeni akademik yıl için Türkçe Dil Kursları farkındalığını artırmayı ve Türk sanat ve kültürünü tanıtmayı amaçlayan "Türkiye Tanıtım Günü 2024" etkinliğine ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçisi Prof. Dr. Hamit Ersoy (sol 5), programa katıldı.

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