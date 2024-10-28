Bruneili Diplomatlar Türkçe Dersi Alıyor

Bruneili Diplomatlar Türkçe Eğitimine Başladı

Brunei'de 17 diplomat, Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliği ile başlatılan Türkçe dil kursuna katılmak üzere bir araya geldi. Bu kurs, Brunei Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte ve ülkenin dil eğitimi alanındaki 14. kurumu olarak kaydedilmiştir.

Büyükelçi Ersoy'un Açıklamaları

Büyükelçilikten edinilen bilgilere göre, kursun resmi açılışı Brunei Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçisi Hamit Ersoy, açılış töreninde yaptığı konuşmada, kursun katılımcılarına, farklı kültürlerle etkileşimi derinleştirme fırsatı sunacağını belirtti. Ersoy, Türkçe'nin temel düzeyde öğrenilmesinin Türk kültürü ve Türkiye'nin güncel gelişmelerine daha iyi erişim sağlamak için önemli olduğunu vurguladı.

İlişkileri Güçlendirmek İçin Dil Eğitimi

Eğitimle ilgili değerlendirmelerinde Ersoy şunları söyledi: "Dil kursunun gerçek değeri, herkes için sağladığı faydadan fazlasıdır. Yeni nesil diplomatların Türkçe ve kültürü hakkında bilgi sahibi olması, iki halk arasındaki etkileşimi artıracak ve ikili ilişkilerimizi daha sağlam temellere oturtacaktır."

Gelecek İstişareler

Brunei ve Türkiye arasındaki ilişkiler, 23 Aralık 2024'te yapılacak ikili siyasi istişareler toplantısı ile daha da güçlenecek. Brunei Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah, Mart 2023'te Türkiye'yi ziyaret etmiş ve bu ziyaret sonrası iki ülke arasında arşiv, eğitim, savunma sanayi, kültür ve diplomasi alanında toplam 5 anlaşma imzalanmıştır.