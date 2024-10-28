Sabotaj Girişimi Başarısızlıkla Sonuçlandı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesine sızmaya çalışan bir sabotaj grubunun engellendiğini duyurdu. Bu grup, yabancı paralı askerlerden oluşuyordu.

Çatışma Detayları

FSB'nin yaptığı açıklamaya göre, belirtilen bölgeye sızma girişiminde bulunan sabotajcılarla güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı. Çatışmada dört kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, sızma girişiminde bulunan grup üyelerinin yabancı paralı askerler olduğu değerlendirilmektedir.

Ele Geçirilen Malzemeler

Öldürülenlerden birinin bedeninde ABD Kara Kuvvetleri'ne ait bir dövme bulunduğu belirtilirken, grup üyelerinin üzerinden Kanada bayrağı, Lehçe dua kitabı ve İngilizce taktik eğitim notları gibi malzemelerin ele geçirildiği ifade edildi.