BŞEÜ'de 'Cultural Exchange Day' ile Farklı Kültürler Buluştu

BŞEÜ'de düzenlenen 'Cultural exchange day' etkinliğinde ABD'li konuklar öğrencilerle kültürel deneyimlerini paylaştı; etkinlik kültürlerarası iletişimi güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:33
Etkinlik Detayları

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde düzenlenen 'Cultural exchange day' etkinliği, farklı kültürleri bir araya getirdi. Organizasyon, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe Amerika Birleşik Devletleri'nden iki özel konuk katıldı. Konuklar, öğrencilerle kendi kültürel deneyimlerini ve günlük yaşamlarına dair gözlemlerini paylaştı, program boyunca katılımcılarla etkileşimli bir ortam oluştu.

Öğr. Gör. Dr. Aslıhan Bağcı Sezer, açılış konuşmasında yıllar önce ABD'de değişim öğrencisi olarak konuk olduğu aynı ailenin üyeleriyle yeniden bir araya gelmenin kendisi için taşıdığı anlamı ve o dönemde edindiği deneyimleri aktardı.

Etkinlik sırasında öğrenciler, konuklara yönelttikleri sorularla kültür, eğitim, yaşam tarzı ve toplumsal değerler üzerine canlı ve interaktif bir sohbet ortamı sağladı.

Kapanış ve Teşekkür

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: 'Farklı kültürlerin bir araya gelmesine imkan sağlayan etkinliğin, öğrencilerin yabancı dil öğrenimine yönelik motivasyonlarını artırırken, kültürlerarası anlayış ve iletişimi güçlendiren önemli bir deneyim sundu'.

Programın sonunda konuklara, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yasin Acar tarafından teşekkür belgeleri verildi.

