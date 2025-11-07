BŞEÜ'de Erasmus+ Koordinatörleri 2025 Çağrısı İçin Bilgilendirildi

Toplantı ayrıntıları

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde, Erasmus+ Birim/Bölüm Koordinatörleri için bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantı, Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirildi ve akademik ile idari personel ile Uluslararası İlişkiler Ofisi ekibi katılım sağladı.

Toplantıda Erasmus+ 2025 proje çağrısı çerçevesinde; öğrenci ve personel hareketliliği süreçleri, ikili anlaşmaların yenilenmesi, dijital platformların etkin kullanımı ve belgelendirme süreçleri hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

Katılımcılar, program kapsamında yürütülen faaliyetlerin verimliliğini artırmak amacıyla koordinatörler arası iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesi gerektiği yönünde değerlendirmelerde bulundu. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve soru-cevap bölümünün ardından tamamlandı.

Rektörün değerlendirmesi

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda Erasmus+ programının üniversite için önemli bir köprü görevi gördüğünü belirtti. Kaplancıklı, "Akademik hareketlilikler sayesinde öğrencilerimizin ve personelimizin farklı kültürlerle etkileşim kurması, bilgi ve deneyimlerini zenginleştirmesi bizler için büyük bir kazanımdır" dedi.

Toplantı, verimli bir bilgi paylaşım ortamında sona erdi.

